Selaković na Vukovom saboru najavio korake na očuvanju ćirilice

Ministar kulture Nikola Selaković na završnoj svečanosti Vukovog sabora u Loznici je poručio da briga o srpskom jeziku i pismu nije floskula i najavio niz koraka u narednom periodu na zaštiti ćirilice, saopštilo je Ministarstvo kulture.

Selaković je takođe napomenuo da su upravo na današnji dan kada se praznuje Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, pre tri godine Skupština Srbije i Skupština RS donele u istovetnom tekstu Zakon o javnoj upotrebi srpskog jezika, o zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma, te da on nije samo deklarativne prirode, već smernica za naše kretanje u budućnosti. Selaković je najavio da će Ministarstvo kulture, uz podršku predsednika Republike, predložiti Vladi da počev od 1. januara sledeće godine u svim javnim nabavkama informatičke opreme svih direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, svih privrednih subjekata sa državnim kapitalom, kao i jedinica lokalnih samouprava, imperativno, a ne fakultativno, nabavljaju isključivo dvoazbučne tastature kako bi stvorili uslove da ćirilica postane makar ravnopravna u tehničkoj upotrebi sa latiničkim pismom. Ministar je naglasio da je doneta odluka da na velikim konkursima za otkup književnih dela koje sprovodi Ministarstvo za narednu godinu za potrebe javnih biblioteka država otkupljuje isključivo ćirilička izdanja naših izdavača. On je napomenuo da država nema ništa protiv da izdavači izdaju i na drugom pismu, ali ono što će država da otkupljuje, to treba da bude štampano ćiriličkim pismom - "prelepom Vukovom ćirilicom". Selaković je najavio i da će pre kraja ove godine, Ministarstvo izaći sa velikim konkursom za dizajn novih ćiriličkih fontova i time će zainteresovati mlade dizajnere, primenjene umetnike i umetnike da rade na izradi fontova, čijim bi nagrađivanjem Ministarstvo de fakto sprovodilo njihov otkup i ponudilo svakome ko želi nove ćirilične fontove da koristi, da do njih dođe bez naknade. "Ovo su samo neki mali a važni koraci koje smo počeli da preduzimamo da bi sačuvali najvažnije tekovine Vuka Stefanovića Karadžića, a to su srpski jezik i ćirilica", poručio je Selaković.

Autor: Dalibor Stankov