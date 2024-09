Premijer Miloš Vučević naglasio je nakon sednice Štaba za vanredne situacije da država pažljivo prati šta se dešava u Austriji, Mađarskoj i zemljama Centralne Evrope, a tiče se vodostaja reke Dunav i uticaja i na ostale reke.

Vučević je istakao da se pik očekuje u našoj zemlji između 24. i 26. septembra.

- Procena Srbija voda i Vojvodina voda je da će taj pik trajati sedam dana. Da vas podsetim 2013. kada je bio veći vodostaj Dunava, ne govorim o poplavama iz 2014, pik je trajao 14 dana. To bi trebalo da nam nagovesti da ne očekujemo veće probleme. Nešto veća i izazovnija situacija će biti na prvom delu toka Dunava kroz Republiku Srbiju, govorim od Bezdana do Slankamena, onda nizvodno prema Beogradu i Đerdapu ne očekujemo veće probleme. Ono što nam se sada pojavljuje ili jeste prednost tiče se sušnog perioda koji smo imali iza nas, gotovo dva meseca bez kiše, energetski kapaciteti hidroelektrana su prazniji i dobro će doći ovaj dotok voda. Procenjujemo da na pojedinim mestima možemo doći do nivoa odbrane vanrednih voda, bezdan i Slankamen, ali ne očekujemo veće probleme - rekao je premijer.

On je naglasio da je pred Štabom da analizira dolazak toplijeg vremena narednih dana i uticaj na padavine koje su bile u Austriji.

- Nema mesta panici, molim medije da profesionalno i odgovorno izveštavaju, neće biti kataklizme. Nesporno je da ćemo imati viši vodostaj na Dunavu. Oko reke Save očekujemo nešto izazovniju situaciju kod grada Šapca, ali to ne bi trebalo da bude nešto što će ugroziti ni imovinu ni živote. Naravno da će na reci Dunav biti ugroženi nelegalni objekti, vikend naselja koja su se gradila tako gde ne bi smelo. Njih ćemo upozoravati i voditi računa. Očekujemo angažman lokalnih samouprava. Zaključak Štaba za vanredne situacije je da se RHMZ, Srbija vode i Vojvodina vode uključe sve svoje kaapcitete, sektor za vanredne situacije MUP-a, koji je izašao iz sezone požara. Ono što sam insistirao kod ministra Dačića da Štab za vanredne situacije mora da ima redovan tok aktivnosti, a ne samo da zaseda kada nešto loše može da se desi. Dobra vest je da se za Obrenovac sprema trajna zaštita, a projekat ćemo imati do jeseni sledeće godine, da nam se nikada ne dese strašne poplave. To je veliki novac potreba, a s druge strane ne može da se štedi na bezbednosti građana i imovine. Od sutra očekujemo poboljšanje vremenskih uslova u Srbiji, tako da ne očekujemo da nas se dešava nešto loše.

Autor: Aleksandra Aras