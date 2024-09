Kurtijev potrčko i lažni analitičar Josep poručio: Treba kazniti Srbiju zbog Vučićeve bliskosti sa Putinom i Si Đinpingom!

Kurtijev potrčko i lažni analitičar Edvard Džozef poručio je da treba kazniti Srbiju zbog Vučićeve bliskosti sa Putinom i Si Đinpingom.

Situacija između tzv. Kosova i Srbije, kao i stavovi koje protiv obe strane imaju lideri Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, za američkog analitičara za pitanja Zapadnog Balkana Edvarda Džozefa su pogrešni.

- Ovo što se dešava na Kosovu nije nova situacija, već godinama vidimo i razlog je što SAD kao glavni lider, zajedno sa EU, ne pokazuju snagu koju imaju, a to je da da igraju na karte i ništa ne pokreću protiv Vučića, a naravno ni Kurtija. I umesto da pokažu svoju snagu, i SAD i EU, oni su podržali Vučića i to je video Kurti koji se plaši akcija na Kosovu. Moja poruka je vrlo jasna, slabost rađa slabost, tako da smo bili slabi sa Vučićem, iako znamo njegov čvrst savez sa Rusijom i sa Kinom, svi smo videli sastanak Vulina sa Putinom i Vučića koji je bio domaćin Si Đinpingu. Oni takođe imaju bliske odnose sa Iranom i takva je situacija, i Kurti kaže "vidim koliko ste slabi i ja to koristim", a on je u međuvremenu provokativan sa kosovskim Srbima i to je veliki problem - rekao je on.

Autor: Aleksandra Aras