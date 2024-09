HITNO REAGOVALA RUSKA AMBASADA U BEOGRADU: Ovo je i nama i ogromnoj većini Srba odavno jasno

Zapadne diplomate uporno pokušavaju da nametnu srpskom rukovodstvu i narodu pravac njihovog daljeg razvoja i spoljnopolitičke orijentacije, poručila je Ambasada Rusije u Beogradu osvrćući se na nove tendenciozne izjave ambasadora SAD Kristofera Hila i šefa delegacije EU u Beogradu Emanuela Žiofrea tokom jednog od zapadnih "druženja".

- Ovo je i nama, a sigurni smo, i ogromnoj većini Srba, odavno jasno: u uslovima stalnog zaoštravanja zahteva prema Srbiji, na štetu konstruktivne agende bilateralnih odnosa sa Beogradom, Zapad bezuspešno pokušava da veštački i potpuno neosnovano ocrni Rusiju i njenu ulogu na Balkanu. Uzalud se trude, jer njihova jeftina propaganda neće istrajati u suočavanju sa istinom, a garancija tome su brojni uzajamno korisni rusko-srpski projekti u ekonomskoj, kulturnoj i humanitarnoj sferi - saopštila je ruska ambasada.

Ipak, kako se dodaje u saopštenju, to ne iznenađuje, i znatno interesantnije je to što se Kolektivni zapad raspada i što je on sve više raštimovan.

U tom kontekstu ambasada podseća na izjave američkih i evropskih zvaničnika na temu iskopavanja litijuma.

- Američki ambasador besramno spekuliše da široka javna rasprava na temu litijuma – u kojoj, inače, aktivno učestvuju predsednik i članovi Vlade Srbije – navodno udaljava zemlju od "evropskog opredeljenja". Šef delegacije EU uopšte se ne slaže sa tim mišljenjem i smatra da dinamika napretka evropskih integracija Srbije ni na koji način ne zavisi od realizacije litijumske inicijative - navodi se u sapštenju i dodaje da bi "bivšim partnerima" poručio da se ne mešaju u rusko-srpske poslove koji ih se ne tiču.

- Preporučili bismo "bivšim partnerima" da prestanu da se mešaju u rusko-srpske poslove koji ih se ne tiču, pa da se umesto toga kritički osvrnu na sebe da ne bi ispalo kao u čuvenoj basni Ivana Krilova: "Među drugovima ako nema sklada, ništa dobrog od njihovog zajedničkog rada, ne ispadne posao – nego živa muka" - poručuju iz ambasade Rusije u Beogradu.

Autor: Dubravka Bošković