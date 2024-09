'KAO ZLATNA MEDALJA' Vučević na obeležavanju 58. godišnjice Matematičke gimnazije: Deca i profesori su najvažnije što jedna država ima

Predsednik Vlade Miloš Vučević rekao je danas na obeležavanju 58 godina osnivanja Matematičke gimnazije u Beogradu, da su deca koja se ovde školuju, kao i u drugim školama, najdragocenije što jedna država ima, kao zlatna medalja, i pozvao Ministarstvo prosvete da zajedno rade na boljem položaju profesora.

Vučević kaže da su profesori i učenici najvrednije što država ima. Vučević je dodao da je čast biti na obeležavanju dva važna jubileja - 58 godina postojanja i 20 godina od kada je uveden i sedmi razred, jer time su se, kako je naveo, otvorila vrata i za mlađe generacije talenata i rad sa njima.

- Nije ovo samo škola za talente, figurativno ovo je jedna fabrika talenata. U ovoj školi se pripremaju ljudi koji su spremni da vrše najodgovornije i najvažnije poslove u društvu, a to je najvažnija i najveća vrednost. Profesori i učenici su najvažnija vrednost što ova škola ima - rekao je Vučević.

Kako je naveo, imao je priliku da upozna i učenike ove škole koji su osvajali nagrade na najprestižnijim takmičenjima.

- Razgovarao sam sa njima da ih ohrabrim, da im čestitam na uspesima. Jer to je najvrednije što jedan država može da ima. Pravi pobednici zaslužuju pažnju javnosti, da dobra deca budu primer, da se više o njima priča u medijima - rekao je Vučević i dodao da su oni pravi pobednici i šampioni.

"Učenici ove škole treba da budu uzor budućim generacijama"

On je naglasio da učenici ove škole treba da budu uzor kako budućim, tako i starijim generacijama.

Premijer je posebno čestitao učenicima i kolektivu to što pored matematike nisu izgubili dodir s kulturom, nego su čvrsto negovali sve vrednosti, kulturne i one koje potvrđuju identitet naše države i društva i, kako je istakao, to predstavlja drugi stub ove gimnazije.

Istakao je da profesori ove škole uče učenike da je svetosavlje put kojim treba da idu.

Vučević je rekao da će zajednički raditi da se reši pitanje učeničkog Doma i da je bilo sastanaka.

"Ministarstvo prosvete da ojača Fond za mlade talente"

On je apelovao na Ministarstvo prosvete da ojača Fond za mlade talente i da svaka medalja bude nagrađena, a ne da moraju učenici da se opredeljuju za onu za koju žele da dobiju nagradu, kao i da se radi na tome da ta sredstva budu veća.

- Profesori, želim da radimo zajedno, da vratimo ugled profesorima, ne samo materijalno, već i da se u društvu vrati opšti položaj prema profesiji. Moramo da vratimo odnos kakav je nekada bio, mora da bude odnos takav da oni imaju poštovanje roditelja, da se zna red, da se pozdravlja tako što će ustati učenici kada profesor uđe. Kada to vratimo, bićemo još uspešniji, i to su ključne stvari - rekao je Vučević..

Istakao je da je materijalni standard bitan, ali ne najvažniji, i da treba promeniti to što nam sve manje đaka upisuje fakultete za profesore.

- Deco, molim vas, da uspešno vratite školovanje, da cenite profesore, i gde god da završite školovanje da nam se vratite u Srbiju jer to je zlatna medalja za našu državu - istakao je Vučević.

Autor: Jovana Nerić