Vučić: Ponosan sam na našu vojsku! Cilj je odvraćanje potencijalnih agresora, Srbija nema ofanzivne namere

U glavnom programu prikaza sposobnosti Vojske Srbije "Zastava 2024", danas na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici, učestvovali su lovci, "migovi-29", prikazana je vazdušna borba dva aviona na maloj visini, "orlovi G-4" su simulirali dejstva po ciljevima na zemlji. Posetioci su imali priliku da na nebu vide i helikoptere Mi-35M, Mi-17, Mi-8, H-145, "gazele" i "game-2".

Smotri je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik je istakao da je izuzetno ponosan na ono što je video danas, i da ne postoji oblast u kojoj smo tako drastično napredovali kao što je položaj vojnika.

- Plata pre 10 godina vojnika je bila 330 evra, a danas je gotovo četiri puta veća. Danas imamo četiri do četiri i po puta više dronova prikazanih nego što je bilo prošli put. Kod nas u VTI su proizvedeni prvih 1000 dronova "Komarac", 500 je ovde danas - rekao je on, i zahvalio se firmi Jugoimport, kao i privatnim preduzećima.

Dodaje da aviona imamo više nego ikada, i da ćemo za samo tri ili četiri godine biti ojačani sa 12 novih Rafala.

- Ne stajemo na tome, naručili smo i nove višecevne raketne bacače, ali nismo stali na tome, naručujemo i oružje koje će nam doneti znatnu taktičku i stratešku prednost. Ponosan sam na našu vojsku, što možemo da pokažemo ogroman napredak. General Mojsilović mi uvek zameri kada ne pomenem tenkiste, i moraćemo da radimo na povećanju broja posada. A tenkova imamo više nego dovoljno - ističe on.

Predsednik kaže da očekuje da će na današnjoj sednici Vlade biti doneta odluka o uvođenju obaveznog vojnog roka u Srbiji.

- To će biti 60 plus 15 dana. Mislim da je važno da muškarci pre svega steknu više odgovornosti, a verujem da ćemo imati i značajan broj devojaka koje će se dobrovoljno prijaviti - kazao je Vučić.

Kaže da je 6.500 vojnika na aerodromu u Batajnici, i da je to veoma značajan broj vojnika.

- Možete uporediti sa operacijama koje se sada vode na ratištima, to je ozbiljan broj vojnika koji pravi razliku - istakao je predsednik.

Na pitanje novinara kako komentariše zahtev opozicije da se održi sednica o litijumu, i njihov predlog zakona, on kaže sledeće:

- Nepismeno je sastavljeno, oni će u političkom smislu biti na stubu srama, ti koji su predložili to. A što me ne žele na sednici, to o njima više govori nego o meni. Ako uđu u ring sa mnom, moraju da prime udarce, ali oni ne žele da dobiju odgovor - istakao je on.

Vučić je rekao da ne želi da komentariše besmislice i gluposti, na tvrdnje Petra Boškovića da je Vučić uništio vojsku.

- Ja sam ga zatekao u ministarstvu, sećam se kakva je tada vojska bila. Danas je vojska najmanje 10 puta jača nego što je bila. Onda ja mislim da to sve dovoljno govori. Setite se avio mitinga iz 2013. godine, bili su ruski "Striži", i Englezi su bili. Ali srpskih aviona nije bilo. Srpskih lovaca nije bilo, bilo je bombardera Orlova i G-4.

- Oficiri, podofirici i vojnici, zdravo - pozdravio je predsednik postrojene vojnike, na šta su mu oni u glas odgovorili.

Više od 6.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme i više od 50 vazduhoplova biće angažovano u prikazu sposobnosti.

Dodik: Strategija Srbije je odbrana, nema ofanzivnih planova

- Zahvaljujem se predsedniku Vučiću što sam imao priliku da prisustvujem ovoj vežbi. Ovo je impresivno, samo pre desetak godina ovo je bio san. strategija Srbije je odbrana, Srbija nema ofanzivne planove. Za nas u Rrepublici Srpskoj ovo je veoma važno, mral koji se nakon ovakvih prikaza stvori kod naroda, najbolje govori o tome. Raduje nas svaki napredak, koji je impresivan - rekao je Milorad Dodik.

Vučić obilazi vojnike i tehniku

Predsednik Vučić je posebno istakao da je ponosan što vidi veliki broj dronova "Komarac", koji mogu naneti veliku štetu neprijateljima.

Prikaz je otvoren za javnost, i iz Ministarstva odbrane su pozvali sve građane da dođu i vide najsavremenije naoružanje i vojnu opremu kojom su opremljene jedinice Vojske Srbije, kao i deo sredstava iz razvoja preduzeća domaće odbrambene industrije.

- Hoću da pohvalim posebno Institut Moma Stanojlović zato što su radili vredno, mnogo težak i odgovoran posao su uradili. Sada imamo šest potpuno spremnih borbenih helikoptera Mi-35 koje smo uvezli sa Kipra. Oni su mnogo naporno i teško radili, i moram da ih pohvalim. Znaću to da uradim i prilikom podele Sretenjskih odlikovanja - rekao je on.

Vučić je istakao razornu moć raketa "Ataka" koje koriste helikopteri Mi-35.

Predsednik kaže i da naš načelnik generalštaba smatra da nema vojske bez tenka, i pored činjenice da mnogi predviđaju "kraj tenka" zbog rata u Ukrajini.

- Svi traže od nas da uručimo i predamo naše tenkove, a mi po broju stanovnika smo prvi ili drugi u Evropi po broju ispravnih tenkova po glavi stanovnika. Znam 15 zemalja koje zajedno nemaju tenkova koliko ima Srbija - naglasio je Vučić.

Na pitanje da li će dati neke tenkove, kratko je rekao: "Ne dam ja! Nisam dobio takav zahtev, a i da traže, načelnik generalštaba se ne bi složio".

- Mi ovo nismo mogli ni da sanjamo, toliko sam srećan i ponosan kada vidim šta imamo i u vazduhu, i PVO sisteme, nove radare... Ono što ćete najviše videti, sve je ovo Srbija, svi Miloši, Lazari, Nore... 50 odsto ovde je proizvedeno u Srbiji, a 50 odsto iz inostranstva. To nas čini jednom od najboljih i najjačih armija proporcionalno našoj veličini - kazao je on.

Predsednik je pitao tenkiste koji su im tenkovi najbolji, i gotovo jednoglasno je dobio odgovor da je T-72 najbolji, a da će naši biti bolji kada budu modernizovani.

Vučić je rekao da će Vlada Srbije danas doneti odluku o vojnom roku.

- To je 60 plus 15 dana. Razmišljali smo, to je minimum koji može da se ponudi otadžbini - rekao je predsednik Srbije.

Govoreći o nabavci novih oklopnih vozila, predsednik je pitao Nenada Miloradovića, pomoćnika ministra za materijalne resurse, da li će biti realizovane kupovine, a potom kroz smeh poručio:

Obilazeći artiljerijske sisteme, predsednik Vučić je rekao da se "Gvozdika" odlično pokazala u Ukrajini, a potom skrenuo pažnju na višecevne bacače raketa.

- Ovo je ono što najviše fali u Ukrajini. Zato su im HIMARS-i bili od velikog značaja. Mi ćemo osim naših sistema kupiti još nešto, a hoćemo i nešto specijalno, koje je jedino u tom smislu jače od HIMARS-a, a o tome ću vas uskoro obavestiti. Siniši je pozlilo, pogledajte ga - kazao je on.

Vučić je skrenuo pažnju na ubojnost sistema "Kornet", ističući da za malu cenu može uništiti izuzetno skupe sisteme.

General Nacionalne garde Ohaja Džon Haris, sa kojim se Vučić jutros sastao, rekao je da je impresioniran.

- Ne samo savremenom tehnikom, već se vidi ponos u oku svakog vojnika - rekao je general-major Haris.

Defile pripadnika Vojske Srbije

Posle prikaza dejstva helikoptera počeo je defile pripadnika Vojske Srbije. Među njimasu pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade, odreda Kobri, izviđačkih četa, zatim pripadnici Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade, kao i Komande za obuku.

Tokom defilea iznad aerodroma u Batajnici leteli su avioni "MiG-29", "Supergaleb", kao i jurišni helikopteri "Mi-35".

Padobranskim skokovima počeo prikaz

Padobranskim skokovima pripadnika elitne 63. padobranske brigade, koji nose zastave Srbije i Vojske Srbije, počeo je prikaz sposobnosti.

Posle padobranskih skokova poleteli su borbeni avioni.

Za posetioce je pripremljen letački program, prikaz dela sposobnosti specijalnih snaga i Ratnog vazduhoplovstva i PVO i defile jedinica VS.

Početak manifestacije u kojoj će učestvovati više od 6.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa 2.500 sredstava naoružanja i opreme i više od 50 vazduhoplova, zakazan je za 11 časova, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Kapije vojnog aerodroma biće otvorene u 9.30, a posetioci će biti u prilici da obiđu taktičko-tehnički zbor savremenog naoružanja i vojne opreme, kao i sredstava u razvoju, sve do 15 časova.

Biće, takođe, prezentovana sredstva koja razvija naša odbrambena industrija, kao i savremeno naoružanje i vojna oprema Vojske Srbije, među kojima se ističu protivoklopni raketni sistem "Kornet", samohodni višecevni lanseri raketa "Oganj", samohodne haubice "nora 155mm", borbena oklopna vozila "lazar", "MRAP", "miloš", "hamer", dronovi, helikopteri Mi-35, X-145M, modernizovani avioni "mig-29 SM", protivvazduhoplovni raketni sistemi FK-3, XQ-17, "Pancir", besposadna vozila "mali miloš" i širok spektar savremenih optoelektronskih sredstava i naoružanja i vojne opreme specijalnih snaga.

- Pozivam građane da dođu na vojni aerodrom u Batajnici i da vide brojno savremeno naoružanje i vojnu opremu, ali i da se uvere u snagu svoje vojske, koja sve više jača na dobrobit svih građana naše zemlje - poručio je ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem prisustvovao i pripremama za "Zastavu 2024".

