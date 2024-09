Mesarović: Od države koja topi tenkove i prodaje oružje budzašto došli smo do države koja ima snažnu i moderno opremljenu Vojsku

Danas su građani Srbije još jednom mogli da vide kako snažnu Vojsku imaju, koja čuva mir i njihove mirne snove, navodi ministarka privrede Adrijana Mesarović.

- Od države koja topi tenkovi i drugo oružje i prodaje ga budzašto, došli smo do države koja ima snažnu i moderno opremljenu Vojsku, i koja ulaže u standard ljudi koji nose te časne uniforme - istakla je Mesarović i dodala:

I to je zasluga politike našeg predsednika Aleksandra Vučića. I to stvara komplekse i generiše mržnju kod svih onih kojima je jaka Srbija najveća pretnja, za ostvarivanje nekih jadnih ličnih interesa. A još veća pretnja im je i predsednik Vučić, jer im je presekao put bogaćenja na grbači naroda. Zato svaki dan, svaki sat, svaki minut “serviraju” neku novu laž ili pretnju predsedniku lično. U pokušajima da ga sruše, da destabilizuju Srbiju, za ostvarivanje svojih političkih interesa koriste emocije ljudi plasirajući laži o projektu Jadarit i navodnoj ekološkoj ugroženosti.

- Strahove ljudi od nečeg nepoznatog, što je prirodno da postoje, oni koriste za svoje najprljavije namere, jer nemaju ništa drugo, jer ne mogu ni na jedan pošten način da ugroze ni promil popularnosti predsednika Vučića - navela je Masorvić.

Naglasila je da će naša država edukovati ljude, da ih takvi ne mogu lako preveslati.

- Naša država će, kao i svaki put u poslednjih 12 godina, u sve strateški važne projekte ulaziti samo i isključivo ako su na dobrobit našeg naroda. I to njih, te lažne ekologe i kvazi političare, najviše muči. I zato ne prezaju ni od čega. Srbija neće dozvoliti da bude nasilja! I to moraju da znaju i ti primitivci koji pokušavaju da pretnje i nasilje iskoriste za dolazak na vlast. Tu mislim na sve “domaće” opozicionare, Kurtijeve jatake, lažne ekologe, tajkune, njihove medijske plaćenike … i na sve one koji grade publicitet na pretnjama i vređanju predsednika Vučića. Neće im proći! Naš predsednik Aleksandar Vučić je mnogo puta do sada pokazao da ga pretnje i pritisci ne mogu uplašiti, već naprotiv - čine ga još snažnijim u borbi za Srbiju. Puna podrška našem predsedniku! - rekla je Mesarović.

Autor: Snežana Milovanov