DAČIĆ: Ja sam kum SPS-a

U emisiji „Između redova“ Una TV, gostujući kod Aleksandra Apostolovskog, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da u srpskoj politici nije zabeleženo da 12 godina postoji politički savez kao između SNS i SPS, koji je zasnovan na nacionalnim interesima.

Dačić kaže da Vučić ima redak talenat da nacionalna pitanja odvaja od stranačkih. Srbija je održala svoje principijelne diplomatske pozicije, ocenjuje Dačić i dodaje ja naša država popravila odnose sa SAD, ojačala odnose sa Kinom, nije pokvarila veze sa Rusijom i ostaje opredeljena putu ka Evropskoj uniji. Govoreći o Briselskom sporazumu Dačić je podsetio da je Srbija imala garancije najjačih zemalja sveta za njegovo sprovođenje ali da je Nemačka blokirala osnivanje ZSO i pregovore o razgraničenju.

Lider SPS-a je ocenio da Vučićevu politiku prema Kosovu podržavaju i zapad i istok, istakavši da je ponašanje Kurtija neuračunljivo.

Govoreći o tajni njegove političke dugovečnosti Dačić je rekao da nije tajna da se uvek rukovodio principom donošenja najracionalnijih političkih odluka. U delu razgovora koji je bio posvećen njegovim političkim počecima, prvi put je otkrio da je on taj koji je predložio da Savez komunista promeni ime u Socijalistička partija Srbije. Na pitanje da li je on kum SPS-a, Dačić je odgovorio potvrdno, uz opasku da mnogi to danas ne žele da priznaju.

Kada je reč o uvođenju obaveznog služenja vojnog roka Dačić je rekao da je SPS i ranije bio protiv njegovog ukidanja i da je u Srbiji oduvek bila čast da se ide u vojsku. Srbiji svakako nedostaje rezervni sastav i u vojsci i u policiji, a svaka zemlja mora da vodi računa o nacionalnoj bezbednosti, ocenjuje Dačić u emisiji „Između redova“ na Una TV.

Autor: Iva Besarabić