Vučić uoči Samita o bezbednosti u Njujorku: Kosovo i Metohija će biti najvažniji deo mog govora (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić stigao je sinoć u Njujork čime je započeo posetu Sjedinjenim Američkim Državama gde će učestvovati na 79. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Srpska delegacija u Njujorku biće domaćin svečanog prijema i imaće niz bilateralnih i multilateralnih susreta.

Naša delegacija na čelu sa predsednikom vučićem pripremiće i svečani prijem u sedištu Ujedinjenih nacija sa ciljem predstavljanja specijalizovane izložbe “Ekspo 2027” i promocije kapaciteta i mogućnosti Srbije u oblasti tehnološkog razvoja, inovacija i preduzetništva.

Izjava predsednika Vučića pred početak 79. zasedanja Generalne Skupštinbe UN.

Predsednik kaže da je Samit o budućnosti nešto za šta su mnogi mislili da neće moći da funkcioniše.- Antonio Gutereš je postavio pet tačaka, a to su održivi razvoj, dva su mir i bezbednost, pa energetika i klimatske promene, mladi i njihova budućnost, i poslednja je transformisanje upravljanja. Kroz rezolucije koje su donosile UN došlo se do toga da svi opet traže rešenja o multilateralizmu. Ali ono što ja mogu da kažem je da postoji globalni jug, i velike zapadne sile. Velike su razlike između njih, pa i oko načina finansiranja. Zapad neće da ruši svoju finansijsku arhitekturu - istakao je on.

Vučić je rekao da postoje i razlike po pitanju mira i bezbednosti, kao i oko vladavine prava i upravljanja državama.

- Zapadne zemlje insistiraju na vrednostima koje su dobre i prihvatljive, ali ima delova koji vuku na vouk (woke) pokret. I postoje druge zemlje koje bi da istaknu porodične vrednosti. Biće i Šolc na ovom samitu, govoriću i ja. Verujem da će mi pet minuta biti dovoljno da iskažem sve što mi je potrebno. Posle toga ću imati bilateralu sa Erdoganom, posle dugo dugo vremena. Postoje stvari zbog kojih nismo srećni, ali postoji i mnogo dobrih stvari koje razvijamo. Naša razmena je 2023. izašla na 2,3 milijarde - rekao je Vučić.

Vučić kaže da nije siguran da li će se sastati sa Netanjahuom, pošto je pomerio dolazak u Njujork.

- Imaćemo i poslovne razgovore, i sa Filipom Morisom, i drugim kompanijama koje rade u Srbiji a sedišta su im u SAD. Glavni deo za nas je 24, u utorak, negde oko 19 i 30 ili 20 časova po srpskom vremenu. Ne mogu baš tačno da kažem kada. Imaćemo mnogo susreta, a ja u ponedeljak krećem i sa odlikovanjima onima koji su nam pomogli po pitanju Rezolucije o Srebrenici. Susrešću se i sa Vang Jiem, i Micotakisom, i Hristodulidisom. Mnogo, mnogo važnih razgovora - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da ćemo danas videti samo deo njegovog govora, i da će govoriti o poziciji Srbije, njenom pogledu u budućnost, o ekonomiji, ali i o rušenju svih principa međunarodnog javnog prava.

- Tragikomično je kada ti veliki jedni drugima prebacuju ko je pogazio koje norme, a svi su gazili. A mi mali moramo da se vezujemo za to i da gledamo kako da preživimo i gledamo napred - naglasio je predednik Vučić.

Vučić je govorio i o daljim sastancima, i kaže da tu nisu mere koje će rešiti naše probleme, već su to mere koje se moraju preduzeti kako bi se rešili osnovni problemi našeg naroda.

- Jedina daska na kojoj možemo da stojimo je Briselski sporazum, a oni hoće da ga ukinu! Kako ljudi ništa ne razumeju, i prave se da ne razumeju ništa. To vam je kao kada je svima u sportu kriv nekakav Vučić, al ne mogu da objasne kako to i u Evropi gube svaku utakmicu. Pa kako je i tada Vučić kriv - dodaje predsednik.

Ističe da veruje da će mu govor biti interesantan, i da je siguran da će kao i prethodnih puta biti najgledaniji i najčitaniji.

- Od jutros rano smo radili na svemu, videli smo se sa mnogim ljudima. Pričali smo i sa ljudima iz IKT sektora, to nam je važno zbog našeg razvoja. Video sam i da je Ana imala dobre sastanke, i sa ljudima iz BMW-a. Imaćemo te velike političke razgovore, ali i zapažen deo ekonomskih konsultacija. Mislim i da se sa Kristalinom Georgijom sastajem večeras. To nam je strašno važno, sa njom imamo izuzetan odnos, ona je na čelu MMF, najvažnije institucije - naglasio je Vučić.

Dodaje da su odlične vesti što narodne banke širom sveta spuštaju kamatne stope, i da pad cene nafte snižava inflaciju.

- Ali i dalje nema rasta. Evropa mora da završava rat, o tome ću govoriti na svakom mestu! Mislim da su i Šolc i Makron to jasno razumeli. Pojede nas rata, imali bismo preko pet stopu rasta, bolje bismo živeli svi. Globalni jug se konsolidovao, Kina jača, Rusi su se stabilizovali. Ne znam da li će biti konsenzusa na Samitu o budućnosti, uvek se neko buni. Niko nije saglasan sa papirom, Rusi smatraju da će to učvrstiti dodanu supremaciju velikih nad malima. Niko ne zna da li će biti usvojeno. Ali da, Kosovo i Metohija će biti najvažniji deo mog govora - istakao je Vučić.

On je rekao da će podsetiti na reči koje su naši predstavnici govorili u UN 1999. godine.

- Mi ih često nismo cenili, ali su to bile proročke reči u mnogo čemu - kazao je predsednik.

On ističe da mnogi opozicioni političari iz Srbije koji pretenduju da reše problem KiM, uopšte i ne žele i ne mogu to da urade.

- Srbija će biti jednaka, ako mogu Lavrov i Erdogan da pričaju duže, mogu i ja. To što isključuju, neće moći da me isključe. Ljudi zaboravljaju da Priština po Rezoluciji 1244 nema pravo na bilo kakve oružane snage. Tamo se govori o ukidanju tzv. OVK, a oni su iz toga napravili svoju vojsku. Videli ste juče Vjosu Osmani na Vest Pointu, kako joj kliču američki vojnici, što baš nije prijatno za nas Srbe da gledamo. Ali dobro, samo mirno i strpljivo - ističe on.

Dodaje da će se sastati sa najvažnijim američkim zvaničnicima, i zapitao je kako Zapad tumači kada ih pitamo zašto krše Rezoluciju 1244.

- Oni nama uvek kažu da se promenila situacija, a ja ih pitam kada se to promenilo, kada je ukinuta rezolucija. Dakle oni otvoreno kažu da ih je baš briga za međunarodni poredak i pravo, i poručuju nam da ko je jači, taj i tlači. Ne brinite, Amerikanci, Englezi i Turci im školuju ljude, imaju dobre i obučene kadrove. Nije to nešto što može da ugrozi Vojsku Srbije, ali da može da ugrozi opstanak Srba na KiM, tu nema nikakve sumnje - naglasio je Vučić.

Vučić je rekao da ne bi posebno da odgovara Radomiru Lazoviću, koji je komentarisao politiku prema Srbima sa KiM.

- Svaki put sam došao u Skupštinu i ubedljivo ih pobedio! Moram da vam odgovorim nešto što mi je važno da ljudi u Srbiji čuju, ni svi ti koji saobraćajne nesreće koriste i zloupotrebljavaju u političke svrhe. Ljudi, 2000. dolaze na vlast oni koji su rekli da će Kosovo vratiti u okvire Srbije. 2001. i 2002. lično sam pričao sa Đinđićem, bio je tu i Čedomir Jovanović, da ne bude da izmišljam. On je pomenuo dve zapadne zemlje koje hoće da nam uzmu ne samo Kosovo nego i sve dalje. 2003. i 2004. godine nam organizuju pogrom zbog lažne vesti, unište preko 30 crkava i manastira. Mi ništa ne radimo, pravimo se da ne vidimo - podsetio je on.

Dodaje da su zatim 2006. godine počeli pregovori u Beču, sa Tačijem, i da nam u tom trenutku organizuju otcepljenje Crne Gore.

- Pre toga nam pričaju sve vreme standardi pre statusa. Nikakvi standardi nisu dostignuti, ali je status rešen po njima? 16 godina posle toga, kada sve to izdržavate, i pronađete 28 zemalja koje povuku priznanje. I borite se i dalje u nemogućim uslovima, da sačuvate svoj narod i da sačuvate mir. Pa nisam ja izvukao iz UN pregovore o KiM, nego oni, 2010. godine - kaže Vučić.

Vučić je rekao da je danas još jedna nedelja koju neće provesti sa svojom porodicom, i da se on nije obogatio od borbe za Srbiju.

- Ja pozivam, spreman sam da dođem da pričam o KiM, pa i o litijumu, sa opozicijom. Pa sada kažu da sam uvredio 80 odsto ljudi zato što sam rekao da im je predlog zakona imbecilan. Ne, ja sam uvredio 80 ljudi koji su napisali taj nepismeni predlog zakona. Pojma nemaju, citiraju ginekologe... Na dan da im ostavite državu, upropastili biste je. Evo ja pitam vas novinare, kada smo mi imali stabilan kurs dinara u istoriji? Ne možete da se setite jer nikada nije bilo. Plate i penzije ne kasne, čekamo invesiticioni rejting prvi put u istoriji da dobijemo. Imamo 550.000 ljudi više formalno zaposlenih. Ako to ne valja, pa nije problem. Izaberite ove stručnjake, neka reše Kosovo sutra. Ja ne mogu da ga rešim, mogu da se borim hrabro i snažno - istakao je Vučić.

Čekam da me pozovete u Skupštinu, rasturiću vas kao Panta pitu, poručio je predsednik povodom poziva opozicije.

Kaže da je od suštinskog značaja da se uspostavi mir u Evropi, i da Nemačka i Francuska krenu brže napred.

- Za nas je mir od presudnog značaja. Otvoriće nam novu vrstu saradnje sa Ruskom Federacijom. Pošto sada ako izvezete tri kutije šibica optužiće nas da smo im poslali nuklearnu bombu. Napadali su nas zbog 13 miliona evra, a takve sume se troše na dnevnom nivou u raznim institucijama - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da se nada da će na Bliskom istoku ostati mir, i kaže da se po njegovom mišljenju ne ide u otvoreni rat.

- A u Ukrajini ako se nastavi ovako svi ćemo biti na gubitku, to će biti najgori mogući scenario. Mi imamo mnogo stvari da guramo napred, moramo i u energetici stvari dramatično da menjamo, kao i u drugim sektorima - zaključio je Vučić.

Predsednik Vučić obratio se jutros i preko svog Instagram naloga iz Njujorka.

- Jutarnji čaj u Njujorku, sve pokušavajući da pobedim tremu i nervozu zbog velike odgovornosti pred nastupe koje ću imati u UN. Narodu u Srbiji, kao i uvek, mogu da obećam borbu, iskrenu i posvećenu, za naše državne i nacionalne interese. Živela Srbija - poručio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov