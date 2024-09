Poslanici danas o rebalansu, pa sednica o litijumu

U Narodnoj skupštini danas počinje rasprava o rebalansu budžeta i drugim važnim zakonima, posle čega će biti zakazana sednica o litijumu na zahtev opozicije. Iako svi priželjkuju argumentovanu raspravu o toj temi, čini se da do toga ipak neće doći

Narodni poslanici danas se vraćaju u skupštinske klupe, a na dnevnom redu će biti i rasprava o predlogu rebalansa budžeta za ovu godinu. Nakon toga uslediće sednica o litijumu na zahtev opozicije, a ako se osvrnemo na sednice parlamenta koje smo imali priliku da gledamo u prethodnom periodu, čini se da će argumentovana rasprava izostati i ovog puta.

Naime, odluka o sednici Skupštine Srbije doneta je prošle nedelje na kolegijumu koji je sazvala predsednica parlamenta Ana Brnabić. Takođe, dogovoreno je i da po završetku rasprave o budžetu parlament razmatra predlog zakona koji je podnela opozicija u vezi s litijumom.

Nakon kolegijuma, šef poslaničke grupe Zeleno-levi front (ZLF) Radomir Lazović poručio je da očekuje argumentovanu raspravu o litijumu u parlamentu.

"Očekujemo borbu argumentima, a na vlasti je da pokaže svoje pravo lice", poručio je on.

Ofrlje

S druge strane, predstavnici vlasti ne očekuju da rasprava sa opozicijom bude kvalitetna. Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije, za Kurir kaže da bi voleo upravo takvu argumentovanu raspravu, i to na svaku temu o kojoj se u Skupštini raspravlja.

"Nažalost, to nije slučaj od kada je ova i ovakva opozicija sela u skupštinske klupe. Oni već dve godine na svaku temu koja se nađe na dnevnom redu sednice pričaju apsolutno iste stvari, koje nikakve veze nemaju s dnevnim redom. U pola noći da me probudite, mogao bih da vam kažem šta će ko od njih da izgovori", naveo je Jovanov i dodao da je predlog o zabrani rudarenja litijuma u Srbiji koji je deo opozicije podneo Skupštini "i formalno i materijalno manjkav".

Petar Aleksić Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS

"Jedva čekam da javnost čuje kako su ofrlje pisali taj predlog i kakve su sve gluposti i budalaštine navodili kao argumente i obrazloženje za njega. Najzad, već danima se svađaju ko je za trajnu, a ko za privremenu zabranu eksploatacije litijuma i bora i da li je neko od njih slučajno ili namerno zaboravio da predloži i drugu tačku dnevnog reda. Dakle, želeli su da predlože dve tačke, ali su jednu od te dve - ne 22, već ukupno dve, zaboravili! I 80 njih se potpisalo na taj predlog i niko od tih 80 ljudi, najviših opozicionih glavešina, nije primetio da im fali pola dnevnog reda! Tek za deset dana su ustanovili da su nešto zaboravili. I kad sve ovo uzmete u obzir, mislim da treba biti zaista veliki optimista pa očekivati da se s tako neozbiljnim i neodgovornim ljudima može voditi iole ozbiljna rasprava o bilo čemu", zaključuje Jovanov.

Pesimista

I potpredsednica parlamenta Snežana Paunović, kako je rekla za Kurir, očekuje sve, samo ne obostrano argumentovanu raspravu kad je reč o sednici na temu litijuma.

"Mislim da će ona biti idealna za politikantsko obraćanje građanima Srbije bez činjenica i agrumenata. O ovoj temi treba debatovati, apsolutno sam za to, ipak, nisam optimista. Svakako ću se radovati ako ne budem u pravu", zaključila je potpredsednica Skupštine.

Haos i na sednici u julu

Podsetimo, narodni poslanik iz tabora opozicije je i u julu pravio haos na sednici Skupštine Srbije i tom prilikom mu je predsednica parlamenta izrekla opomenu.

Naime, tokom obraćanja premijera Miloša Vučevića, šef poslaničke grupe Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanovic Ćuta je dobacivao iz poslaničke klupe govoreći da će premijeru da "izvuče uši".

"Izričem opomenu Aleksandru Jovanoviću. Dok je predsednik Vlade govorio, on je pretio, obećavao da će mu izvući uši! To je taj nivo diskusije, kako on predstavlja građane. Izričem opomenu i molim vas od srca da poštujete građane, ovaj Dom, i sve narodne poslanike bez izuzetka, bilo da su vlast ili opozicija", navela je tada predsednica parlamenta.

Autor: Dubravka Bošković