Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Njujorka gde učestvuje na 79. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Predsednik Vučić je istakao da je imao veoma konstruktivne razgovore danas.

- Imali smo bratske, prijateljske razgovore. Upravo smo završili razgovore sa predsenikom Kipra, on je bio gost ovde u Misiji Srbije u Njujorku. Zahvalan sam na doboroj saradnji. I on je bio zainteresovan za rešavanje kosovsko-metohijskog problema. Objasnili smo i rekli kakva je situacija, predali mu paket mera koje Srbija preduzima na engleskom jeziku. Takođe, razgovarali smo o evropskom putu Srbije, o našoj saradnji u svim oblastima, od vojno-tehničke do svih drugih. Očekujem intezifikovnje saradnje i da zajedno koristimo prostorije naših ambasada na Azijskom i Afričkom kontinentu da bismo imali što veću pokrivenost i jednih i drugih. Imali smo početak ekonomskih razgovora sa Filipom Morisom i oni će uložiti novih 100 miliona evra u našu zemlju - rekao je Vučić i dodao:

-Imali smo ozbiljne razgovore i sa Kenijskim predsednikom, kao i sa predsednikom Erdoganom. Nismo u svemu saglasni po pitanju Kosova i Metohije, ali očekujemo njegovu važnu posetu -rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da će uskoro krenuti i sa odlikovanjem ljudi koji su štitili interese naše zemlje.

- Krenućemo sa davanjem odlikovanja, vidim da su neki poludeli što odlikujemo ljude koji su štitili Srbiju. Vidim da bi oni to rado da nam zabrane pa govore u susednim zemljama kako smo mi izgubili, šta se to bunite ako smo izgubili? - istakao je Vučić.

Vučić je otkrio i kako će izgledati nastavak njegove posete Njujorku i 79. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

- Biće 30 do 40 nas različitih predstavnika iz celog sveta. Onda celu noć pripreme za sutra, vidim kako su svi zainteresovani za to ko će šta da kaže. Sad se gleda ko govori prvi, ko će šta da kaže, ko će da odgovori i tako dalje. Lavrovu su dali tek od četvrtka, ne bi li mu smanjili broj bilaterala, a kada će Rusi da govore, kada svi drugi... Mi imamo dobar slot. Ovde drugi govori predsednik Amerike uvek, Erdogan je treći, mi smo u prvih 12-13. Pa ćemo da vidimo šta će i koliko oni da govore, mi smo već tri puta menjali sve i jutros i sinoć, sutra ćemo imati finalnu verziju. Očelujem susret sa Džejkom Salivenom, verovatno najmoćnijim čovekom SAD - dodao je Vučić.

Predsednik Srbije se osvrnuo i na sukob koji se dešava na Bliskom istoku, ali i u ostatku sveta.

- Erdogan sada najavljuje da se ide u potpuni sukob na Bliskom istoku. Nadam se da će Amerikanci to uspeti da kontrolišu. Oni imaju "leverage" u obe zemlje, ako oni to ne uspeju da iskontrolišu, ode mast u propast - rekao je Vučić i dodao:

- I bez hleba možete, bez mira ne možete. Ovo u Ukrajini ne ide u dobrom smeru. Svi pričaju o miru, ali tobož miru da "mi pobedimo one druge", ali vidim da ima sve više lidera u svetu koji žele da se ohrabre da iskažete svoje mišljenje što je bolje moguće. Pandorina kutija je otvorena 1999. i 2008. tada su obe kutije koje nisu smete, bile otvorene. Da bombardujete, da kršite međunarodne javne norme, i kada ste uradili obe te stvari šta onda očekujete u budućnosti? I zato su naši ljudi uvređeni. Mi podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, ali onda se čudite zašto ste izazvali ljutnju i bes ljudi u Srbiji. "Mi smo veliki i možemo sve, a vi mali stradajte kako hoćete". Pozivaju se na Čerčila kako bi voleli da ratuju i lupaju gluposti. Što manje znanja i obrazovanja, to više lupetanja, a rezultati su vidljivi. Vi danas imate najmoćnije zemlje sveta koje imaju 0,1, 0,2 i 0,3 stopu rasta. I na teritoriji Rusije se ratuje, ne samo u Ukrajini, a gde će da se završi? Mora da postoji minimalni zajednički imenitelj, ne pričaju o kompromisu, a svi pričaju o pobedi. Biće onako kako sam predvideo, nažalost - istakao je Vučić.

Vučić se osvrnuo i na sramno ponašanje pojedinih članova opoziciji na današnjoj sednica Skupštine Srbije.

- Pa kako kad je ona njegova rekla da neće da dođem u skuštinu? Pa kako da dođem? Sad da uzmem avion i dođem? - rekao je Vučić.

Predsednik se potom osvrnuo i na stopu javnog duga.

- Mi danas imamo u odnosu kad sam postao predsednik Vlade 2014. godinu, stopa javnog duga u odnosu na BDP bila je 79%, mučili smo se. Zato smo morali da donesemo teške mere. Stopa javnog duga danas je niža od 50-49.5 %, to je neuporedivo bolja situacija - rekao je Vučić i dodao:

- Mi ćemo uskoro da dobijemo investicioni rejting. Prvi put 12 godina za redom imamo stabilan kurs dinara. Nikakvih problema nemamo. Kipar je zemlja EU sa najvišom stopom rasta 3.5 %, a mi ćemo imati preko 4%. A što se tiče gospodina Jovanovića, meni je sad teško da se vratim, imam neka, čini mi se malo važnija posla u GS UN i u razgovoru sa svetskim liderima ovde. Nudio sam im to i baš njegova poslanica je rekla da bi to bilo kršenje Ustava kao i Marinika Tepić. A to da li umem da ih razbucam kao Panta pitu, umem i nastaviću to da činim do kraja svog mandata - rekao je Vučić.

