ĆUTA BACIO USTAV! Pljunuo na Srbiju i njenu skupštinu! 'Ovo se nikada nije desilo, sram vas bilo!' (VIDEO)

Tokom zasedanja Skupštine, Ćuta je ustao, krenuo da govori a da mu nije da ta reč i u besu bacio Poslovnik Narodne skupštine, u kom se nalazi i Ustav Srbije.

Ovo je samo još jedan u nizu incidenata koje je Čuta danas napravio, a ovakvo žestoko vređanje insitucije Skupštine i bacanje poslovnika dugo nije viđeno.

Ćuta na sednici Skupštine Srbije knjigom u kojoj su Ustav i Poslovnik gadjao i pogodio zid, a pre toga udario klupu. pic.twitter.com/w2WSS8o3mu — Silvana (@Silvana71376830) 24. септембар 2024.

Na Ćutino duvljanje i bacanje Poslovnika odgovorio je poslanik SNS-a Dejan Bulatović.

- Ovo što se desilo je da poslanik baca Poslovnik, baca i gađa u ministra, nije mogao da dobaci ali da je pogodio nekoga bi povredio. Oni su ozlojeđeni jer je jedan ministar izneo istinu. Taj gospodin koji je bacio Poslovnik tako baca i Sveto pismo. Ovaj Parlament je najviši hram demokratije. Kada bacate Poslovnik u kom je Ustav, vi gađate srpski narod. Da budemo sasvim otvoreni, pljunuli ste na srpski narod, tradiciju i nešto najsvetije u srpskom narodu - Narodu skupštinu republike Srbije. Ovo se nikad nije desilo. Jeste kad je potegnut pištolj, ubijen je jedan narodni poslanik ovde, ovo što je on uradio me je podsetilo na to da hoće da pucaju. Oni hoće građanski rat, rade protiv Ustava, hoće da unište Srbiju! Sram vas bilo, neće vam to proći. Živela Srbija - rekao je Bulatović.

Autor: Dubravka Bošković