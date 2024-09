Petar Petković: Ko je ovlastio portparola EU da krši statusnu neutralnost i priznaje tzv. Kosovo? Ako je Stano promenio poslodavca, neka to jasno kaže!

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković oštro je reagovao na svom zvaničnom X profilu povodom postupka portparola Evropske unije Petera Stana, koji je u objavi na ovoj društvenoj mreži uz zastavu Srbije istakao i zastavu tzv. Kosova.

Petković je osudio ovaj čin kao direktno kršenje obavezne statusne neutralnosti EU, ističući da Stano ovim potezom izlazi iz svog mandata.

- Ko je ovlastio portparola EU @ExtSpoxEU da krši statusnu neutralnost EU i da priznaje takozvano Kosovo? U čije ime govori i zbog čega izlazi iz svog mandata, kada 5 država EU ne priznaje nezavisnost tzv. Kosova? Ako je Stano promenio poslodavca, neka to jasno kaže! - napisao je Petković.

Who authorized EU spox @ExtSpoxEU to violate EU's status neutrality by recognizing so-called Kosovo? On whose behalf is Stano speaking & why does he exceed his mandate when 5 EU states don’t recognize UDI Kosovo independence? If he's changed employers, he should say so clearly! pic.twitter.com/U52WzVXoBj