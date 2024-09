Vulin Milivojeviću: Menjate partije, menjate imena ali ne prestajete da menjate ideologiju po kojoj je Srbija kriva za sve

Vulin u Narodnoj skupštini odgovorio Milivojeviću.

"Svaki napad je dozvoljen, pa čak i laž je dozvoljena, ali ne možete reći da je Srbija kriva za bombardovanje i ponavljati to iz minuta u minut. Menjate partije, menjate imena ali ne prestajete da menjate ideologiju po kojoj je Srbija kriva i odgovorna za sve što joj se desilo. Nije kriva, ni Srbi nisu krivi, niti je kriva Republika Srpska zato što je bombardovana, niti je Srbija kriva zato što je bombardovana, niti je i jedan jedini Srbin proteran u Oluji kriv zato što je proteran, i ni jedan haški optuženik, ni jedan haški sužanj nije tamo zato što je kriv već zato što se borio za svoj narod. I ni jedna presuda nije presuda nego je osveta prema onima koji su se borili protiv NATO pakta i za svoj narod. Naučite to već jednom, možda ćete i vi biti Srbija", poručio je potpredsednik Vlade RS Aleksandar Vulin u Narodnoj skupštini RS odgovarajući Srđanu Milivojeviću koji je rekao da je vlast u Beogradu izdala Srbiju i da je njen zadatak bio da napravi bombardovanje kao alibi da proda Kosovo.

"Vidite kako se opet ponavlja identična matrica - Srbija je kriva za sve što joj se desilo, zato što je izabrala ljude koji su je vodili, njihova politika je bila užasna, zahvaljujući tome Srbija je trebala da bude bombardovana. Narode ti si kriv. Što si birao Miloševića? Što biraš Vučića kad možeš da biraš ovakve ljude? Ali nikako to da shvatiš, nešto ti ne ide pa ili moraš da im zapališ skupštinu da bi ih izabrao ili moraš da pohapsiš sve ljude i zabraniš recimo Aleksandru Vučiću da se kandiduje na izborima i eto rešenja. Uostalom, to ste tražili i u Evropskom parlamentu, ni to vas nije bilo sramota. Od Evropljana ste tražili da zabrane da se kandiduje vaš državljanin. I mi smo nekad bili u opoziciji i imali smo kome da govorimo, ali nikada nismo govorili kada napustimo granicu ove zemlje loše o vlastima ove zemlje, zato što je to Srbija, zato što, kakva god vlast bila, nju su izabrali gradjani Srbije, dakle ona jeste Srbija, ona predstavlja Srbiju voleli ili ne voleli. Ali kad je ne volite onda se ponašate tako, trudite se da nadjete nekoga ko će da sluša nešto ružno i gadno o Srbiji i da mu date opravdanje. Da otrčite do Juratovića pa da mu kažete - vidi kakvi su grozni oni naši, uvedite nam sankcije obavezno", rekao je potpredsednik Vlade Srbije.

Potpredsednik Vulin je istakao da je jedna od prvih stvari koju vas nauče u političkom bontonu da ne morate da iskazujete poštovanje prema svojim političkim protivnicima, koji to vrlo često ne zaslužuju, kao njegov prethodnik, ali da uvek iskazujete poštovanje prema njegovim biračima. "Uvek kažete - gospodine vi ste žuti ološ, vi ste najgore što postoji, to možete reći, to je legitimno, ali ne možete da kažete za njegove birače da nisu u redu. Uvek kažete - ali ljudi koji su glasali za vas imaju svoje demokratsko pravo itd. A onda ovde čujete da kažu - vi niste Srbija, vi ne predstavljate nikoga. Za ljude koji su dobili milione glasova. Razumem taj bes. Pa ni 5. oktobra niste dobili dovoljno glasova, samo ste zapalili skupštinu, šta vas briga. Nije vam tad bilo potrebno da brojite glasove pa ni sad ne smatrate da je to ključno što neko ima više glasova od vas, kao da je to važno. Znate vi bolje šta su glasovi", rekao je Vulin.

Na opasku Milivojevića da je šef CIA došao u Srbiju da postroji vlast i da nije razgovarao sa opozicijom potpredsednik srpske vlade je rekao "Što se tiče šefa CIA, govorite sa čovekom koji je odlikovan od strane Vladimira Putina. Ja sam ponosan. Znam da oni koji su bili u Americi, ne mogu da objasne šta su radili tamo mesec dana, da to ne razumeju. Vi ste ti koji ne možete da dodjete do šefa CIA, mnogo je to visoko za vas. To su niži funkcioneri, mnogo niži funkcioneri, ovde, lokalnog tipa, daleko je šef CIA od vas, pa neće oni vama da se bave. Ovde dolaze niži funkcioneri, to je ovo što imamo ovde, rezidenti koji su ovde zaposleni, to je dovoljno. Kakav šef CIA za vas".

Autor: Marija Radić