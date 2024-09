Premijer Vučević poručio prosvetnim radnicima: Ne nasedajte na jeftine parole neodgovornih ljudi, povećanje od 12 posto je odraz poštovanja

Premijer Miloš Vučević dotakao se na sednici Narodne skupštine povećanja plata prosvetnim radnicima i iskoristio priliku da ih opet pozove na razgovore.

- Jedan od poslanika je predlagao da početka plata u prosveti bude 120.000 dinara. To je više nego što su svi sindikati prosvetnih radnika tražili. Vi ste izgleda veći borac za prava od njih. Vas to ništa ne košta, vi možete da kažete i 220.000 dinara nekom bi to trebalo da se dopadne, jer tobože brinete za njih. Mislim da je Vlada izašla sa dobrim predlogom za prosvetne radnike, vodeći računa o fiskalnoj stabilnosti i ekonomskom razvoju Srbije. Predložili smo da za vaspitačice, učiteljice, učitelje, nastavnike i profesore plate budu 12 posto povećane u 2025. godini je odraz poštovanja. Posebno smo pažljivo pristupili kod pripreme budžeta za 2025. godinu i pažnju posvetili prosveti, za 50 odsto je veće povećanje. Nije pitanje da li nekoga volite ili ne. Moramo da vodimo računa i o vojsci, zdravstvu, administraciji, jer kada bismo rekli samo prosveta oni bi rekli "Šta je sa kulturom". I svi zaslužuju bolji tretman. Mi smo rekli da u ovom trenutku prosveta zaslužuje posebnu pažnju i zato je predlog da najveće povećanje bude za njih.

Premijer je istakao da bi se time približili cilju da početna plata u prosveti bude prosečna zarada u Republici.

- Ako bismo postigli ovaj dogovor, a verujem da hoćemo, početna plata bi bila negde oko 95 posto prosečne plate u januaru 2025. Očekujem da dalje nastavimo razgovore, pozivam sve sindikate u prosveti da nastavimo razgovore, moja poruka je da nema potrebe da se štrajkuje. Ne nasedajte na jeftine parole ljudi koji nemaju nikakvu odgovornost, koji kad su vodili državu ponižavali prosvetne radnike, jer su radili za mizerne plate, i koji su unižavali prosvetu, jer ste izbacili vaspitnu komponentu iz obrazovnog sistema i definisali ih kao obrazovne ustanove. Mislim da je Vlada spremila dobra i realna povećanja u javnom sektoru.

pročitajte još Vulin: Nacionalna izdaja je reći da je vlast u Beogradu bila odgovorna za bombardovanje Srbije

Autor: Marija Radić