'GOVOR VUČIĆA U GS UN IZVANREDAN' Dačić: Većina zemalja u svetu podržaće ono što je predsednik Vučić rekao

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, gostujući u Novom jutru izjavio je da je govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Generalnoj skupštini UN bio izvanredan i da je pogodio suštinu kolapsa međunarodnog pravnog sistema, koji je započeo nelegalnom agresijom na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, bez saglasnosti Saveta bezbednosti UN.

- Došlo do kolapsa zato što je prekršena povelja UN, prekršen je osnovni princip kako se održava mir u svetu. A to znači da mora da se donese odluke o tome, a ne da se ostavlja unilateralno da svaka država koja to može rešava svoje probleme upotrebom sile i tu više nema principa - rekao je Dačić za TV Pink.

On je naglasio da apsolutno podržava predsednika u svim tim stavovima i da su to, kako je dodao, zajednički stavovi svih ovih godina.

Prema rečima Dačića, agresija na Jugoslaviju je stvorila početni presedan, koji je kasnije korišćen na mnogo mesta u svetu, a doveo je i do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i njegovog priznanja od strane zemalja agresora.

- Započinjuju se i sukubi koji nisu samo lokalnog karaktera. Nemate autoritativno telo međunarodne zajednice koje rukovodi krizom i zato kažem da je predsednik pogodio u suštinu i dao jednu dijagnozu stanja - rekao je Dačić u Novom jutru.

Kako je naglasio, sada će i većina zemalja u svetu podržati ono što je predsednik Vučić rekao.

Autor: Jovana Nerić