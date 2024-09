ANA BRNABIĆ: Neverovatna je razlika ove godine u nastupu Srbije u UN u odnosu na prethodne decenije! Kurti hvata poslednji vagon političkog zatišja

Predsednica parlamenta Ana Brnabić rekla je jutros da je nastup Srbije u UN ove godine, u odnosu na radnije, bio potpuno drugačiji.

- Mnogo smo čuli o porukama koje je predsendik uputio pred celim svetom koje su za nas važne za očuvanje teritorijalnog integriteta, za međunardno pravo, za duple standarde koje su upotrebljavali moćni. Jasno je da je to krenulo 1999. godine agresijom NATO na Jugoslaviju, da je to produbljeno 2008. godine kada su prihvatili jednostrano proglašenje nezavisnosti u Prištini i da je tada krenuo totalni haos u svetu. Neverovatna je razlika ove godine u nastupu Srbije u UN. Danas u odnosu na sve te godine i decenije, mi smo bili kao i uobičajeno, manje zemlje, odu tamo, predstave se, održe govor, završili ste nastup i nikom ništa. Ove godine je nastup potpuno drugačiji, to je nastup koji je praćen nizom sastanaka, učešća na različitim ceremonijama, nije važno učestvovati nego biti pozvan, a mi uglavnom nismo bili pozvani. Sastanci koji se tiču ekonomije, podršci vladi u važnim aktivnostima, promocija EXPO. Neverovatno je da imate jedinog državnik u svetu danas koji se tokom jednog dana video i uručio orden ambasadoru Rusije i istog dana bio pozvan na prijem kancelara Olafa Šolca. Jedina osoba danas na svetu koja to može da uradi je Aleksandar Vučić- rekla je Ana Brnabić.

- Ono što je novo je očigledan različit stav, drugačiji stav, kritičan, najodanijih prištinskih saveznika prema Prištini i Kurtiju od onoga što smo videli pre, to pre svega mislim na Nemačku. Ono što Kurti radi je da hvata poslednji vagon političkog zatišja, jer su održani izbori za EP i EK, formiran je EP, treba da se formira EK, imate zatišje, jer praktično nemate evropske institucije. Sa druge strane čekate izbore za predsednika SAD, i to je taj period koji koristi da izazove potpuno, za mene jasno, oružani konflikt na teritoriji KiM, da isprovocira srpski narod- dodala je Brnabić.

Autor: Jovana Nerić