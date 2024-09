Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić oštro je osudio scene u Skupštini Grada i naglasio da neće dozvoliti da se krše procedure i pokuša da se uruši predstavnički dom sugrađana.

- To što opozicija nije znala da ispoštuje formalne procedure za zakazivanje vanredne sednice Skupštine grada, je slika i prilika njihovog neznanja i neozbiljnosti, kao i odnosa prema građanima koji su glasali za njih. To što prave haos i nedozvoljavaju građanima da u direktom prenosu sednice skupštine čuju raspravu odbornika o važnim temama, je dokaz njihove bahatosti. Nemamo nameru da dozvolimo da se krše sve procedure, pravi buka i pokušava da se uruši predstavnički dom Novosađana, jer građani od nas, kao odgovorne vlasti, očekuju da se isključivo borimo za njihove interese. Da se razumemo, nikome nije osporeno demokratsko pravo da zakaze vanrednu sednicu Skupštine Grada, ali to mora da se uradi po svim važećim propisima. Sve ostalo, na foru, na mišiće, na bezobrazluk, neće proći! Fizičko nasilje nikome neće biti dozvoljeno- rekao je Đurić za Dnevnik.

On je naglasio da mu je kao gradonačelniku Novog Sada iskreno žao zbog slike koja danas ide iz novosadske skupštine.

- Čestitam svim odbornicima vladajuće koalicije “Aleksandar Vučić- Novi Sad sutra”, koji odgovorno i ozbiljno rade svoj posao, u interesu svih Novosađana, uprkos tome što opozicija pokušava u tome da ih spreči. Čestitam i predsednici Skupštine i njenim saradnicama, divnim i pametnim damama koje savesno obavljaju svoj posao, iako im se sve vreme nabildovani odbornici opozicije unose u lice, duvaju u pištaljke i pokušaju da im izvuku stolice i zauzmu njihova mesta. Naš Novi Sad zaslužuje najbolje, i za to su građani glasali u tri uzastopna mandata, a ne za politički dilentatizam koji danas opet pokazuje opozicija.

Autor: Aleksandra Aras