Sramota! Uklonjen krst, ikona i kućica za paljenje sveća na mestu ubistva Stefana Nedeljkovića u Banjskoj

Porodica je obišla mesto i ponovo odnela ikone i ogradila mesto ubistva

Sa mesta na kome je tokom sukoba sa policijom u Banjskoj kod Zvečana poginuo Stefan Nedeljković uklonjeni su krst, ikone i metalna kućica za paljenje sveća.

Porodica je obišla mesto i ponovo odnela ikone i ogradila mesto ubistva, potvrdio je Dragan Nedeljković, Stefanov otac za medije.

Na mestu pogibije Stefana Nedeljkovića porodica, prijatelji i komšije su u sredu 24. septembra paljenjem sveća odali poštu ubijenom mladiću, u međuvremenu je neko potpuno očistio to mesto, potvrdio je Dragan Nedeljković, otac postradalog Stefana.

"Mi smo to mesto obišli sinoć i jutros, odneli ikone, kandilo, ponovo uredili i ogradili. I ako ponovo pokušaju da to sklone mi ćemo opet obeležiti mesto njegovog ubistva. Oni mogu čitavu ulicu da nazovu po njihovom policajcu dok nama ne daju da obeležimo mesto stradanja našeg sina, to su uradili ljudi kojima ništa nije sveto,“ rekao je Dragan Nedeljković.

Stevan Nedeljković, Bojan Mijailović i Igor Milenković poginuli su u oružanom sukobu grupe Srba i kosovske policije, 24. septembra prošle godine koji se vodio u brdima iznad Banjske.

Autor: Snežana Milovanov