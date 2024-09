Vesić u Kini: Šangdong i CRIC nastavljaju sa projektima u Srbiji

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić razgovarao je danas u Guangdžou sa predstavnicima dve kineske kompanije koje posluju u Srbiji – Šangdong i „China Railway interntional company“ (CRIC), koje su najavile učešće i u novim projektima.

Tako će CRIC biti angažovana na rekonstrukciji pruge Pančevo – Subotica, dok su predstavnici Šangdonga obavestili ministra Vesića da su zainteresovani za učešće u projektu izgradnje brze saobraćajnice Kraljevo – Novi Pazar, čije je projektovanje u toku.

Vesić je novinarima nakon sastanka rekao da su se ove dve kineske kompanije do sada najbolje pokazale u Srbiji, izrazivši zadovoljstvo zbog interesevanja i za nove projekte u zemlji.

Podsetio je da je CRIC angažovana na izgradnji deonice brze pruge od Novog Sada do Subotice, koja će biti puštena u saobraćaj 25. novembra.

"Mislim da smo danas pronašli rešenje za finansiranje projekta rekonstrukcije pruge od Pančeva do Subotice. Oni će se uklopiti u naša ograničenja koja imamo, s obzirom da je naš budžet pod kontrolom MMF-a i zna se koliki tačno deficit možemo sebi da dozvolimo“, istakao je ministar Vesić.

Izrazio je očekivanje da će u narednih mesec do mesec i po biti potpisan ugovor i za rekonstrukciju te pruge, duge 200 kilometara pruge, uz deonicu od 32 kilometara prema Kikindi i rumunskoj granici.

Ta će pruga, kako je dodao, konačno biti modernizovana i elektrificirana, obnovljena za brzine od 120 kilometara na sat.

Dodao je da CRIC radi na obnovi pruge Sombor – Vrbas, duge 53 kilometara, kao i na 150 kilometara pruge Novi Sad – Bogojevo – Subotica.

"Uz sve ove pruge, a sada radimo i projekat obnove pruge Beograd - Vršac - rumusnka granica, svi važni železnički putni pravci u Vojvodini biće modernizovani za brzine od 120 kilometara na sat. Vojvodina će biti potpuno modernizovana, a to je nešto što smo mogli samo da sanjamo pre 10 godina“, rekao je ministar Vesić.

On je ukazao i da je CRIC imao veliku korist od učešća na železničkim projektima u Srbiji, budući da su dobili sve evropske sertifikate, tako da sada mogu bez problema da rade bilo gde u Evropi.

"Pruge koje su oni uradili u Srbiij su sertifikovane, ispunjavaju sve evropske standarde, što je važno jer će Srbija pre ili kasnije postati članica EU, ali važno je i za kinesku kompaniju, jer su sebi otvorili mnogo veće tržište“, primetio je Vesić.

Kada je reč o kompaniji Šangdong, ministar je podsetio da je ona angažovana u izgradnji putne infrastrukture u Srbiji – na Dunavskom koridoru koji će biti završen u septembru naredne godine i to devet meseci pre roka, kao i na gradnji brze saobraćajnice Beograd – Zrenjanin – Novi Sad.

Prema Vesićevim rečima, kompanija je sada pred potpisivanjem memoranduma koje je odorbila Vlada Srbije - za izgradnju pešačko-biciklističkom mosta u Novom Sadu i za drugu fazu rekonstrukcije aerodroma „Konstantin Veliki“ u Nišu.

„Ruši se stara zgrada niškog aerodroma, radi se novi kontrolni toranj, širi se sletno-poletna pista, prave se nova mesta za parkiranje aviona i taj će aerodrom moći će da primi milion putnika, čime Niš postaje pravi regionalni aerodrom, što je i bio cilj“, rekao je Vesić.

Preneo je novinarima da su mu predstavnici Šangdonga preneli da će dati ponudu za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo – Novi Pazar, koja će biti spremna za ugovaranje sredinom naredne godine.

„Dužina tog puta je nešto veća od 90 kilomtara, konkretno 84 kilometara od Kraljeva do Novog Pazara i novih 11 kilometara od Raške do Jarinja. Imaćemo brzu saobraćajnicu do administrativne linije, i to je važno za ceo taj kraj. Uradićemo celu mrežu auto-puteva i brzih saobraćajnica u zapadnoj Srbiji“, poručio je ministar Vesić.

Preneo je da će Šangdong učestovati i na tenderu koji će država raspisati za postavljanje solarnih panela duž auto-puteva.

„Šandong u Kini upravlja sa preko 9.000 kilometara auto-puteva, imaju solarne panele duž njih, proizvode struju… Mi ćemo raspisati tender za postavljanje solarnih panela, kroz javno-privatno partnerstvo, sada radimo projekat za to. Šangdong će biti jedna od kompanija, videćemo ko će dati najbolju ponudu, ali oni svakako imaju veliko iskustvo kada su solarni paneli u pitanju“, rekao je Vesić.

Sumirajući sastanke sa predstavnicima kineskih kompanija, kaže da se u Srbiju vraća sa dobrim vestima.

„Ovo su odlične kompanije, na svetskom nivou. Imali smo dva dobra sastanka, rešili probleme. Gradiće se pruga Pančevo – Subotica, koju je obećao predsednik Aleksandar Vučić. Našli smo rešenje za finansiranje. Dobićemo i nove puteve, a obe kineske kompanije ostaće da rade u Srbiji, jer to i zaslužuju“, zaključio je ministar Vesić.

