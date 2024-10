Premijer Miloš Vučević o izmenama Krivičnog zakonika: Napadi na prosvetare i zdravstvene radniike biće posebno inkrimisani

Premijer Miloš Vučević najavio je danas da će do kraja godine biti izmenjen Krivični zakonik kako bi prosvetni i zdravstveni radnici bili zaštićeniji i posebno tretirani, jer će posebno biti inkriminisano delo napada na njih. Do kraja godine će biti usvojene izmene Krivičnog zakonika u Skupštini Srbije, rekao je Vučević.

On je tako odgovorio na pitanje novinara da li će prosvetni radnici dobiti ono što su tražili, posle učestalih napada na njih u školama i van škola odnosno status sličan advokatima.

- Uređen je predlog izmene krivičnog zakonika. On je poslat u EU, na Venecijansku komisiju radi usaglašavanja pošto smo zemlja kandidat za članstvo u EU. I to zahteva dodatno vreme. Da će prosvetni radnici i radnici u zdravstvu biti posebno tretirani odnosno posebno će biti inkriminisani napadi, odnosno dela napada na njih. Neće dobiti status ovlašćenih službenih lica. To je komplikovana procedura, ko može da bude ovlašćeno službeno lice. I oni su se s tim složili i sindikati prosvetnih radnika jer bismo samo njima otežali kada bi ušli u to definisanje da treba da budu određeni kao službena lica. Ali će biti posebno inkriminisano delo napada na prosvetne i zdravstvene radnike - naveo je Vučević.

Istakao je da bi, ipak, bilo dobro da svako od nas lepo vaspitava svoju decu i da sami se ne ponašamo nedolično i ne vršimo nasilje nad istim tim učiteljima, nastavnicima i profesorima i vaspitačicama.

- Da ne očekujemo da država samo donese neki set zakona ili krivičnih dela, odnosno da menja Krivični zakonik - rekao je premijer.

Dodao je da to nije samo pitanje nekog određivanja krivičnog dela i izmene Krivičnog zakonika, već pre svega normalnog i pristojnog ponašanja.

Autor: Dalibor Stankov