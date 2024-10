'MORAMO DA RADIMO VIŠE' Vučić: Moramo da menjamo sebe kako bismo išli u korak sa svetom (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je na ceremoniji obeležavanja 70 godina postojanja Evropske organizacije za nuklearna istraživanja CERN.

- Moramo da radimo više, moramo da učimo više, moramo da menjamo sebe kako bismo išli u korak sa svetom- napisao je predsednik Aleksandar Vučić na svom instagram nalogu avucic.

- Mi moramo da razumo šta je smisao razvoja i kako možemo da razvijamo zemlju. Samo dajte ljudi razmislite, šta je to što gura zemlju napred. To što gura zemlju napred to je ulaganmje u znanje, to nije samo kad će meni veća plata nego kad ću više da radim i koliko više ću da radim, i koliko ću više da učim- rekao je danas predsednik Vučić u Ženevi i dodao:

- A onda kad više radimo i kada više učimo onda stiže i veća plata. Moraćemo sebe da menjamo, svoje navike da menjamo, ne da radimo manje, ne da učimo manje, već da radimo više i učimo više da bi smo mogli da idemo u korak sa svetom- zaključio je Vučić.

Autor: Jovana Nerić