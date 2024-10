Đurić pozvao na prekid nasilja na Bliskom istoku: Stojimo uz jevrejski narod u ovom izazovnom vremenu

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izrazio solidarnost sa Izraelom

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić pozvao je na prekid nasilja nad Izraelom i pozvao međunarodnu zajednicu da se ujedini u podršci miru i bezbednosti.

On je na platformi „X“ naveo da je duboko zabrinut nedavnim razvojem događaja i da osuđuje raketne napade na Izrael.

I am deeply concerned by recent developments and condemn the missile attacks against #Israel.



We call for an end to the violence and for the international community to unite in support of peace and security.



We stand with the #Jewish people in this challenging time.…