Skandal nad skandalima! Hrvatski poslanici zakasnili na let, pa napali 'Er Srbiju': Šolakovi mediji jedva čekali!

Zastupnici hrvatskog Sabora zakasnili su da se čekiraju za let "Er Srbijom", a onda su brže-bolje potrčali da se u ustaškim medijima zale na našu avio-kompaniju!

Hrvatski mediji, očekivano, "profesionalno" nisu ni kontaktirali kompaniju "Er Srbija", ni krivu ni dužnu, kako bi čuli i drugu stranu, odnosno istinu.

Najgore od svega je to što su mediji srpskog tajkuna i kriminalca Dragana Šolaka potrčali da se dodvoravaju ustaškim ekstremistama, pridružujući se neosnovanom napadu na našu kompaniju!





Zastupnici hrvatskog sabora zakasnili da se čekiraju, a onda brže bolje potrčali da se u ustaškim medijima žale na Air Serbia — Silvana (@Silvana71376830) 03. октобар 2024.

A istina je sledeća...

Kompanija "Er Srbija" morala je da reaguje na strašne laži hrvatskih političara.

"Želimo ovim putem da demantujemo natpise hrvatskih i pojedinih domaćih portala, a u vezi sa neulaskom na jučerašnji let "Er Srbije" za Zagreb, troje predstavnika hrvatskog Sabora. Uvidom u sistem i detaljnom proverom podataka utvrđeno je da putnici nisu došli do izlaza za ukrcavanje do trenutka koji je za to predviđen. Shodno definisanim procedurama u avijaciji putnici koji zakasne na let ne mogu na njega da se ukrcaju, samim tim ni ovi putnici nisu mogli da budu primljeni na let. Srpska nacionalna avio-kompanija je za pomenute putnike obezbedila alternativni let", navodi se u saopštenju.

Tek posle reakcije Air Serbia hrvati pustili tekst — Silvana (@Silvana71376830) 03. октобар 2024.

Morali da priznaju

Ovakav dopis, nadalje, naterao je da zagrebačke medije da objave ono što je istina, uprkos tome što prethodno nisu ni pozvali kompaniju "Er Srbiju" da čuju i drugu stranu, već su slepo objavili laži hrvatskih političara.