Đurđević Stamenkovski: Plan da do 2027. godine nema lista čekanja za upis dece u vrtić u lokalnim samoupravama

"Ne želim da sebe istaknem u ovoj borbi, ja sam samo karika u lancu, dugujem zahvalnost čitavoj Vladi Srbije, i predsedniku i svim svojim kolegama u Ministarstvu za brigu o porodici koji su danonoćno radili kako bi ovaj zakon što pre bio usvojen", rekla je Đurđević Stamenkovski za Tanjug.

Ona je rekla da Ministarstvo za demografiju i brigu o porodici ulaže novac u adaptacije vrtića i proširenje vrtićkih kapaciteta.

"Naša borba će ići ka tome da 2027. godine u lokalnim samoupravama nema listi čekanja za upis dece u vrtić i verujem da ćemo stvoriti ambijent u kojem će porodica biti najbolje mesto za odrastanje dece, ali i da van porodice ta deca budu sigurna i zaštićena", naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Đurđević Stamenkovski je navela da je Srbija izdvojila dodatnih 10 milijardi dinara da osnaži roditelje.

"Iznos za prvo dete je jednokratno 500.000 dinara. Za drugo dete imamo jednokratno 135.000 dinara i 600.000 dinara u 24 mesečne rate. Iznos za treće i četvrto dete, koji je milionski, isplaćuje se u 120 mesečnih rata. Dakle, to je kontinuirani izvor prihoda, koji može značiti porodičnom budžetu i olakšati roditeljstvo. Time roditeljstvo postaje zadovoljstvo", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da je odlučeno da povećanja budu drastično veća u odnosu na ona koja su postojala prethodnih godina, uvažavajući činjenicu da su danas troškovi života veći i istakla je da je najviše povećan dodatak za drugo dete.

"Najviše je povećan dodatak za drugo dete sa tri i po prosečne plate na šest i po prosečnih plata, zato što smo došli do toga zajedničkom analizom sa demografima i stručnjacima, da se roditelji najčešće kolebaju za rođenje drugog deteta i da je tu potrebno dati podstrek i podršku. Naravno, deca se ne rađaju zbog novca, nego iz ljubavi, iz potrebe. Ako neko ne želi, to ne može da se plati", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je dodala da se povećanjem roditeljskog dodatka i podrškom za kupovinu prve nekretnine pomaže porodicama da sviju svoje gnezdo.

"Bračni parovi čija deca nisu starija od godinu dana, ukoliko nemaju neku nekretninu u svom vlasništvu, pre svega žene, mogu aplicirati za sredstva do 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine. Samim tim, tih do 20.000 evra iznos može im značiti i kada podižu kredit, dakle mogu biti kreditno sposobni. Isto kao što mogu biti kreditno sposobne i one majke koje primaju roditeljski dodatak za treće ili četvrto dete, jer one imaju zagarantovan prihod svakog meseca na koji se mogu pozvati", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je rekla da je potrebno još da se radi, ali da ovo jeste važan korak.

"Demografska obnova ne podrazumeva samo rađanje dece, nego podrazumeva i povratak naših ljudi iz inostranstva. To je dugoročan proces. Nema pleminitijeg poziva nego boriti se za porodicu, boriti se za taj sistem vrednosti", istakla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da se mnoge zemlje suočavaju sa demografskim problemom.

"Da nas ima, da nas bude. To je slogan našeg ministarstva. I to je slogan ne samo našeg ministarstva, nego svih onih koji su prepoznali da je demografska obnova najvažniji zadatak u 21. veku", rekla je Đurđević Stamenkovski za Tanjug.

Ona je rekla da će najvažniji zadatak u ovom mandatu biti da usklađivanje rada i roditeljstva.

"Mi spremamo ozbiljan paket mera, naravno u skladu sa našim budžetskim mogućnostima i kroz dijalog sa privrednim subjektima", rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala da će tada moći da se kaže da je naša privreda po meri porodice, da je državna uprava po meri porodice.

Ona je istakla da bi svi trebalo da imaju sluha ka potrebama roditelja.

"Poslodavac, bez obzira da li je to država ili je to privatni subjekat, on mora imati sluha ka potrebama roditelja, ka potrebama majke, porodilje, trudnice, ka potrebama buduće majke", kazala je Đurđević Stamenkvski.

Dodala je da je za nju najveće zadovoljstvo što može da stane iza zakona koji pomaže roditeljima, a koji je usvojen u ponedeljak na skupštinskoj sednici.

"Ne postoji za mene veća satisfakcija i zadovoljstvo nego da nakon toliko godina bavljanja politikom mogu da stanem iza jednog zakona koji je pomogao majkama i očevima u Srbiji. To je za mene najveća plata, to je za mene najveća nagrada, za sav uloženi trud", izjavila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da je za ovaj zakon glasalo 184 narodnih poslanika, ali i da demokratska stranka nije glasala za taj zakon.

"Bez obzira na političku ostrašćenosti, ovo je pitanje od opšteg dobra i ovde ne smemo da se delimo. Činjenica da je 184 narodnih poslanika glasalo za ovaj zakon što pokazuje koliko je on adekvatan i koristan", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da je televizija Tanjug među prvima objavila spot u kojem se promoviše povećanje roditeljskog dodatka, odnosno izmene zakona o finansijskoj podršci porodici.

"Vaša televizija je bez bilo kakvih dodatnih pitanja pokazala društvenu odgovornost i pokazala da želi da učestvuje u demografskoj obnovi i da želi da pitanje suočavanja sa izazovom demografije i podrškom roditeljstva tretira na najbolji mogući način. Nisu se sve televizije, pokazale baš tako, odnosno na isti način na koji je vaša televizija i mislim da se tu postavlja pitanje da li smo mi spremni da se odreknemo jednog minuta koliko traje taj spot u okviru programske šeme da bismo doprineli nečemu što je opšta korist", rekla je Đurđević Stamenkovski.

I dodala da je pitanje koliko se ova tema tretira na adekvatan način.

"Vama svaka čast na tome, uprkos činjenici da ste komercijalna televizija, da nemate nacionalnu frekvenciju, vi ste na uštrb vašeg medijskog prostora dopustili da jedna takva poruka stigne, jedna takva vest da stigne u domove naših građana", naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je dodala da je važno da vest o povećanju roditeljskog dodatka stigne do građana i da ih obraduje u moru vesti kojima su građani svakodnevno izloženi, od crne hronike, preko dešavanja na AP KiM, spoljnopolitičkim pritiscima i tragedijama iz čitavog sveta.

"I mi zaslužujemo kao nacija da se prosto radujemo tako dobrim vestima, naročito što su one na korist porodici", zaključila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je rekla da je vraćanje porodice privredi važno pitanje i da se ženama na selu niko nije bavio, i da sada do 10. oktobra traje javni poziv upućen ka ženama u ruralnim sredinama, a koji podrazumeva dodelu bespovratnih sredstava za Program podrške za razvoj preduzetništva žena na selu.

"Mi smo razgovarali sa ministarkom privrede Adrijanom Mesarović koja je uvažila sve ove ideje i prepoznala ih kao značajne i mi smo počeli da stvaramo zajedničku platformu saradnje privrede i porodice", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je dodala da je obavila razgovor sa zvaničnicima iz Populacionog fonda UN i da se raduje što će najverovatnije Beograd biti domaćin velike međunarodne konferencije gde će strani zvaničnici iz čitavog sveta imati priliku da daju svoje predloge i da vide šta je urađeno u oblasti populacione politike.

"Svi smo potekli iz porodice, to je ono što nas spaja, tako da neka porodica bude tačka okupljanja našeg naroda", zaključila je Đurđević Stamenkovski.

Autor: Dubravka Bošković