Vučić odgovorio na pitanje da li će prisustvovati sednici Skpštine o litijumu: Nudio sam se da dođem, ali nisam pozvan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovrio je da li će prisustvovati sednici Skupštine na kojoj će glavna tema biti litijum.

Vučić je rekao da nije pozvan na sednicu o litijumu.

- Ja sam čeznuo, želeo i nudio se da prisustvujem, ali su poslanici koji su tražili sednicu rekli da ne dolazim - rekao je Vučić.

Na ponovljeno pitanje o istoj temi od strane opozicione novinarke tajkunske televizije N1, Vučić je rekao:

- Vi ste došli, a niste me ni slušali o čemu sam govorio. Vi ste došli sa pitanjima i baš vas briga šta sma ja govorio. Mene nisu ni zvali, a poslanici koji su pokrenuli temu litijuma su mucajući govorili: ne, ne, ne, samo ja da ne dođem. Beže od mene kao đavo od krsta. Meni pretite da me bijete i ko zna šta da mi radite, to neću ni da slušam. Pošto nemate argumente onda beži Vučiću sa očiju - rekao je Vučić i dodao:

Ja ću uvek da dođem na sednicu kada me narodni poslanici pozovu. Uvek ću da ih pobedim činjenicama i odgovornošću. A kako vi to radite najbolje će pokazati sledeći primer: Kada sam vodio razgovor sa Rio Tintom baš ste me tad okarakterisali kao bahatog i bezobraznog. nikako da se odlučite, jel sam bahat ili radim sa njima?

Autor: Snežana Milovanov