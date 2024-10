Brutalna tortura Britanaca! Karadžića sedam sati držali u bolnici, vadili mu krv, a niko ne zna zbog čega?!

U ponedeljak, u poslepodnevnim časovima, Radovan Karadžić je odvezen u bolnicu, bez ikakvog objašnjenja i prava da se javi porodici, izjavila je ćerka Sonja Karadžić. Time je nastavljena tortura britanskih vlasti nad prvim predsednikom Republike Srpske.

- Tamo mu je saopšteno da će biti zadržan do daljeg. Više od sedam (7) časova držan je u jednoj maloj prostoriji. Nije mu bilo dozvoljeno da uzima hranu, da dobije lekove niti da ide u toalet. Za to vreme su se promenile četiri smene po četiri čuvara. Lekar nikada nije došao, ali su dolazili tehničari da uzmu krv. Konstantno je insistirao da mu se objasni zašto je u bolnici, kakve nalaze rade, ko je odlučio da do daljeg ostane u bolnici i zašto, kao i da se javi porodici - rekla je Sonja.

- Konačno, nešto pre ponoći, odvezen je iz bolnice sa konstatacijom da je odbio lečenje i da zato neće dobiti nalaze na uvid, te da se to smatra njegovim samovoljnim napuštanjem bolnice kao da je slobodan čovek!!! To bi valjda trebao biti alibi zato što tri godine nema nikakvu medicinsku pomoć, dijagnostiku i terapiju. Alibi za prošle tri godine i alibi za buduće nepostupanje. Lečenje - čega?! Dovezen je u ćeliju gde je ubrzo uvideo da je telefonska kartica blokirana i da ne može nikome da se javi. Potpuno je jasno da je planirano da se tu više i ne vrati - dodaje Sonja Karadžić.

- Tamo se dešava nešto izuzetno sumnjivo i opasno. Ovako čovek može bukvalno da nestane, da se ne zna ni gde, kada, ko i zašto ga je odveo, pod najmonstruoznijim izgovorom, da je morao biti prebačen u bolnicu, bez ikakvih daljih informacija, potpuno nepoznate dalje sudbine. Moja obaveza je da o ovome obavestim javnost, pošto nadležnim institucijama nemam nikakav pristup niti oni izgleda imaju ikakvu volju da se pozabave otvorenim ugrožavanjem čak i osnovnog prava na život. Tek toliko koliko mogu da ne bude posle "nismo znali" - zaključila je Sonja.

Autor: Snežana Milovanov