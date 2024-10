VUČIĆ ZAGRMEO U TIVTU: Ne postoji republika Kosovo, po međunarodnom javnom pravu, Povelji UN i Rezoluciji 1244!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je iz Hamburga u Tivat gde učestvuje na samitu Procesa Brdo-Brioni.

Drugi dan Samita lidera Procesa Brdo-Brioni počeo je dočekom lidera Zapadnog Balkana i plenarnom sednicom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Porto Montenegro stigao iz Hamburga.

Domaćin samita Brdo-Brioni procesa je crnogorski predsednik Jakov Milatović, a plenarna sednica je počela jutros u zgradi Zbirke pomorskog nasleđa Porto Montenegra.

Na sednici se razgovara o pitanjima unapređenja saradnje zemalja Zapadnog Balkana sa zemljama članicama Evropske unije. Nakon plenarne sednice, učesnici će održati konferenciju na kojoj će govoriti predsednik Crne Gore Jakov Milatović, predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar i predsednik Hrvatske Zoran Milanović.

Obraćanje predsednika

Predsednik Vučić kaže da je zahvalan svima na gostoprimstvu, i da je dodat paragraf za pomoć BiH i poplavljena područja.

- Za nas je važna saradnja u regionu. Važno je da razgovaramo, i kada smo saglasni i kada nismo saglasni po određenim pitanjima. Verujem da će se ovaj proces nastaviti kao i do sada - rekao je predsednik kratko.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prilikom obraćanja medijima istakao da je razgovarao sa Jakovom Milatovićem.

- Kao domaćin je zamolio da mu vratim uslugu, za vreme kada je boravio u Beogradu, i zato ću se ja bez obzira na moju nameru, ostaviti u prošlosti neke stvari. Srbija je jedina tema, i njen vožd, pod navodnicima, sam ja, svakim danom godinama... To govori o nedostatku sopstvenih tema, o tome kako neki misle da je to uvek dovoljan razlog napasti mene, ili Srbiju, a da prva i druga familija ostanu ma vlasti. Dalje u to ne bih ulazio... Šta je to Srbija učinila Crnoj Gori, je l' glasala negde da im sae uzme 14 odsto teritorije? Je l' Srbija poštuje norme, je l' Crna Gora poštuje? Pa što ne poštuju Rezoluciju 1244? - rekao je Vučić.

Sami su poželeli da se odvoje od nas, pustili smo ih, dodao je Vučić.

- Ukrajinu brane, a glasaju za uzimanje naše teritorije... Je l' srpska mafija ubija u Crnoj Gori? Ne. Možete da vodiote hajku protiv mene koliko hoćete, istinu ne možete da zaustavite - priča on.

- Posetiću i Srbe u Crnoj Gori uskoro. nastavićemo da vodimo dobre odnose, ali mi nećemo biti džak koji može da se udara, da mislite da smo bezubi, neko ko se uplašio vaših laži... To je moj odgovor medijima koji vode hajku. O političarima neću da pričam - nastavio je Vučić.

Vučić je, potom, govoreći o navodnoj umešanosti u crnogorske odnose, istakao da nema pojma ko učestvuje na izborima.

- Setite se kako su izgledali izbori u Beogradu, u Crnoj Gori... Samo hoću da kažem, svaki put kada kažete da se neko upliće, to vi radite. Nas ne zanimaju lokalni izbori u Crnoj Gori. Nas to ne zanima, zanima nas samo poštovanje kakvo imate i vi kod nas - navodi predsednik Srbije.

- Ja sam samo ukazao na mržnju prema meni, Srbiji, narodu... Ti koji mrze, govore o sebi, ne govore o Srbiji. Mi nikada nećemo rušiti Crnu Goru, volećemo i poštovati građane, ali se niko neće iživljavati nad Srbijom - objašnjava Vučić.

- I kada neko priča loše protiv Srbije, odmah zovu iz neke ambasade, i kažu "svaka čast" - nastavlja Vučić.

Predsednik je potom dodao da je i danas u medijima pročitao negativan tekst o Srbiji.

- Kako vi znate ko je finansirao SNS? Kao što ste pričali o Beogradu na vodi... Dajem vam odgovor fa mnogo volim Crnu Goru, ali ne razumem one kojima je Srbija jedina meta. Ja nijednom nisam pozvao nikoga da ne glasa za moje prijatelje, a vi ste lobirali kada su bili izbori u Srbiji - dodao je Vučić.

Ne pada mi na pamet da se mešam u unutrašnje stvari, ali nemojte da vam Srbija bude kriva za sve, kaže predsednik Srbije.

- Što se državljanstava tiče, nemam pojma. To je lepa i veličanstvena stvar, ponosan sam kao državljanin Srbije... Nekima smeta to, ne znam zašto im smeta. Ne smetaju vama američka, hrvatska i ostala državljanstva, smeta vam samo srpsko - objašnjava Vučić novinarki.

Kada je u pitanju turizam, Vučić kaže da je iz Bruklina došla Ilma Puljkazi, ali je dobila pasoš da bi glasala za nezavisnost Crne Gore.

- Vi nekome nešto kažete, pa očekujete da se neko trese nad vama? NATO-u smem da kažem sve, a vama ne smem? Nemojte molim vas... Manje nam šaljite kavčana i škaljara, pa ćemo oko svega da se dogovorimo. Imali bi 120 manje mrtvih u Beogradu - rekao je Vučić.

Kada su u pitanju problemi sa strujom, Vučić kaže da ćemo još tri nedelje morati da čekamo, a onda će sve biti u sistemu.

Odgovarajući na pitanje novinara, Vučić kaže da ne postoji republika Kosovo, po međunarodnom javnom pravu, povelji UN i Rezoluciji 1244.

- I ovo je deo Republike Srbije. Ustanovili smo, da ne podržavate Rezoluciju 1244, povelju UN, podržavate secenionističlke pokrete. Što se tiče ličnih karti, mi smo uvek bili za slobodnu trgovinu robe, kapitala... - rekao je Vučić.

Srbija je mala zemlja, slobodna slobodarska, koja čuva svoje nebo, i mi ne izvozimo ništa ni u Rusiju ni u Ukrajinu.

- Našeg oružja ima na svakom mestu gde se ratovi vode, ali mi uvek izvozimo dozvoljenim juzerima. Nekada je to Češka, Španija... Da li će posle one nekome da daju svoj deo municije, to je njihovo, ne naše. Srbija čuva svoju neutralnost, trošimo energiju, trudimo se... - objašnjava predsednik.

- Još jednom, hvala na pažnji, hvala domaćinima...Srbija će uvek tu biti da pomogne Crnoj Gori, a nikada nešto protiv nje neće učiniti - rekao je Vučić za kraj obraćanja.

