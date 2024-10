Premijer Srbije Miloš Vučević otvorio je izložbu "Čuvajte mi Jugoslaviju", posvećenu kralju Aleksandru I Karađorđeviću, u Muzeju Jugoslavije.

Vučević je istakao da je kralj Aleksandar bio surovo brisan iz srpske istorije više nego bilo koji drugi vladar.

-Ako smo se o nekog vojskovođu, o nekog junaka kao narod, kao država, ogrešili onda je to svakako Aleksandar Prvi Karađorđević. Ako je neko bio surovo brisan komunističkom gumicom od 1941. godine do skora onda je to bio Aleksandar Prvi Karađorđević. Više nego ijedan drugi srpski kralj, više neko bilo koji srpski vladar, knez. Ispirali su nam udžbenike, i ne samo mozak, nego i dušu i srce. Hteli su da naprave jednu rupu, vakuum, morao je biti poništen i imao teže ubistvo, a to je ubistvo zaborava. A to je mnogo veća nepravda. Mi Srbi često zaboravimo da kažemo da smo mi dali prvu žrtvu u Evropi kada je svet najavljivao da će krenuti rasulo Drugog svetskog rata-rekao je premijer i dodao da je mnogima u našoj zemlji nepoznanica da je kralj Aleksandar Prvi doživeo nekoliko pokušaja ubistava.

-Godine 1933. pokušano je ubistvo u Zagrebu. Baš Muzej Jugoslavije je pravo mesto za ovu izložbu. Jugoslavija je deo naše istorije 20. veka. Čestitam na tome, to je dobra odluka. Za one koji osuđuju da je izdao srpski interes, za one koji misle da je propustio šansu da reši srpsko pitanje, ja ću samo da kažem da je on napravio najveću državu posle cara Dušana, nije bio u salonima i kancelarijama i da je pešadijsku uniformu nosio i u miru i u ratu. Završiću sa kratkom anegdotom koja potvrđuje da neka nova politika ili istorija koja je brisala period kralja Aleksandra. Prilikom posete, kao ministar odbrane, bio sam na Bledu, polagao vence, a kasnije uz turističkog vodiča, koji je objašnjavao istoriju Bleda, pokazao mi je jedan objekat i rekao mi: “To je Titova vila”. Ja sam pitao da li može da mi pokaže gde je kuća Aleksandra Prvog Karađorđevića, na šta je on rekao “Pa, to je”. I onda vidite tu nepravdu. Nama ne trebaju podele. Da bismo pomirili Srbiju, moramo postaviti istoriju kakva jeste. Istoričari će dati pravi sud. Neka je večna slava osvetniku Kosova, hrabrom vojskovođi kralju Aleksandru Prvom Karađorđeviću- zaključio je Vučević.

Autor: Dubravka Bošković