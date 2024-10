Vesić: Zahvaljujući ugledu predsednika Vučića u svetu, snaga Srbije sve veća, a njen glas se sluša

Zahvaljujući ugledu i poštovanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koje kao jedan od najvažnijih evropskih lidera uživa u svetu, snaga naše zemlje je sve značajnija i njen glas se sluša, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

“Pogledajte samo ko je sve od stranih zvaničnika posetio našu zemlju poslednjih meseci – predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, predsednik Francuske Emanuel Makron, predsednik Kine Si Đinping, nemački kancelar Olaf Šolc… Čak i oni koji nisu pristalice predsednika Vučića ne mogu da ne priznaju da on lično uživa visok ugled u svetu. Nađite zemlju u svetu veličine i ekonomske snage kakvu ima Srbija čiji lider ima toliko značajnih međunarodnih kontakata, to samo govori o tome kakav ugled on ima u svetu”, rekao je Vesić.

On je, gostujući na televiziji Informer, rekao da je zahvaljući tome snaga Srbije značajnija i da se njen glas sluša.

“Mi se ne slažemo uvek sa drugim zemljama, ali imamo jasnu i vrlo principijelnu politiku zasnovanu na međunarodnom pravu”, rekao je Vesić.

Podsetio je da je Srbija zemlja koja je prvog dana ruske agresije na Ukrajinu osudila tu agresiju pošto je ona protivna međunarodnom pravu jer, dodao je, ne možemo da opravdamo odzimanje teritorije jedne suverene zemlje kao što ne možemo da opravdamo da se Srbiji oduzme Kosovo i Metohija.

“Jasno smo rekli da je to bila agresija kao što je bila agresija NATO pakta na Srbiju 1999. godine, ali smo takođe rekli da nećemo uvesti međunarodne sankcije Ruskoj federaciji jer smo sami bili pod sankcijama i veoma dobro znamo da to ne donosi nikakve rezultate, osim što se kažnjava običan narod”, rekao je Vesić i dodao da malo zemalja u svetu ima tako principijelni stav kao Srbija.

Upravo zato, dodao je, predsednik Vučić može tako da nastupa u međunarodnim odnosima jer ima snagu, ugled i njegova pozicija omogućava da je Srbija zemlja sa kojom svi žele da razgovaraju.

Govoreći o sednici republičkog parlamenta na kojoj se raspravljalo o predlogu zakona o litijumu, Vesić je rekao da je, kada je čuo da će opozicija predložiti taj zakon, očekivao da on bude u skladu sa zahtevima koje su iznosili na protestima.

“Na protestima su govorili da treba zabraniti rudarenje po čitavoj Srbiji i to bilo čega, ne samo litijuma, da će litijum da se kopa i van Loznice što se posle pokazalo netačnim i da treba zabraniti kopanje litijuma bilo gde u našoj zemlji i to trajno. To su bili njihovi zahtevi, a kada je stigao zakon u skupštinu videli smo da oni nisu uopšte protiv rudarenja jer ne traže da se trajno zabrani bilo kakvo rudarenje. Takođe, videli smo da nisu protiv kopanja litijuma nego su protiv kopanja litijuma samo u dolini Jadra, znači svuda drugde može, je l’ tako? Poslednje što smo videli je da su za privremenu zabranu kopanja, odnosno dok oni ne dođu na vlast”, rekao je Vesić.

Sednicu je ocenio kao cirkus u kome opozicija, kako kaže, nije mogla da pokaže kako je odjednom litijum dobar ako su oni na vlasti, a nije dobar ako su drugi na vlasti.

Vesić je rekao da opozicija nema nikakav politički program i da samim tim ne može ni da bude na vlasti jer, dodao je, ljudi glasaju za politiku.

“Ljudi mogu da budu nezadovoljni nečim, ali žele da glasaju za politiku jer politika znači ideje i viziju, a opozicija nije rekla šta će uraditi i izgraditi jer nisu u stanju ništa da urade”, zaključio je Vesić.

Autor: Snežana Milovanov