UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS Vučićević: Đilas je najveći lopov u Srbiji i on će danas da nam drži lekcije o poštenju

Predlog broj 1. Litijumska sednica

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine rekla je da su građani videli ko se bori za interes Srbije i da je ovo bila teška sednica.

- Mismo njima sve dali, tražili su sednicu, dobili su sednicu i da litijum bude jedina tačka dnevnog reda i bila je - rekla je Brnabić.

Ona je rekla da joj je utisak neverovatan stepen bežanja od opozicije da predsednik vučić ne bude prisutan i plašili su se da on dođe u skupštinu.

Kada je krenula sednica oni su nastavili da udaraju po njemu.

- To vam je taj kukavičluk koji naši ljudi moraju da vide - dodala je ona.

Suzana Vasiljević , savetnica predsednika predsednika Srbije rekla je da joj je utisak što opozicija u svakoj priči o litijumu pokušava da nađe vezu za kraj srpkse vlasti.

- Mi smo bili u Loznici šest dana ja sam sa njim bila na razgovorima saraznim ljudim i koji se brinu zato što ne znaju a bilo je i ljudi koji su došli da provociraju, vi niste čuli ni jedan konkretan razlog. Svako pitanje koje je bilo za njih oni nisu imali odgovor, i onda su bežali- rekla je Vasiljević.

Brnabić je dodala da je primetila da opozicija stalno pominje tri imena, aleksandar, Ana i Dubravka i da je primetila stalno bežanje opozicije od Vučića i suočavanje kada je litijum u pitanju.

Vučićević je podsetio na reči Marinike Tepić koja je rekla da se Vučić tresao od besa i da nije hteo da dođe.

- Kad se tresao od besa, ljudi što je vučić uradio u prethodnih nekliko dana oni to ne mogu da urade godinama- rekao je Vučićević.

Brnabić je rekla da je beskrajno ponosna na aleksandra vučića i da veruje u ono što oni danas rade.

- Aleksandar Vučić je težak čovek. Svako od nas kad te on zove telefonom ti znaš da on traži više i mi živimo za to. Ja sam se borila tamo u skupštini punim srcem i verujem da je to za srbiju - rekla je Brnabić.

On je rekla da ukoliko je dobro onda treba objasniti zašto je to dobro a ukoliko nije onda treba objasniti zašto nije.

Vasiljević je rekla da je sedela preneki dan sa kancelarom Nemačeke koji je rekao kako će Česška i Nemačka raditi zajedno na projektu litijum i to u najlepšem delu Nemačke. Imate ekološke aktivisti koji sprečavaj usaobraćaj ali onda oni odmah idu u zatvoru. I sad opozicija preti da će tražuti međunarodnu pomoć. Pa od koga ćete vi traži ti pomoć, zapitala se Vasiljević.

Brnabić je ispričala kako je upoznala Suzanu Klaten jednu od najbogatijih žena u Nemačkoj koja joj je rekla a vi se ova zemlja koja ima ovaj kvalitetan litijum, ona je rekla da mi smo, a on je dodala kako ste vi srečna zemlja.

Kako je rekla mene je bio sramota da mi zbpog toga imamao pretnju građanskim ratom u zemlji od ekoloških aktivista.

- Nemate nigde da postoji politička stranka u Evropi koja je protiv toga - dodala je Brnabić.

Ona je navela da se u Srbiji dešavaju puno lepih stvari posetili su nas veliki svetski zvnaičnici umesto da smo srećni i presrećni kakva smo zemlja postala zahvsaljujući vučiću i zbog toga što imamo litijum mi imamo čitav splet protivljenja i protiv svega što aleksandar vučić radi.

Brnabić je rekla da sve što opozicija priča u skupštini ništa nije tačno.

Čak je i Danijela nNestorović, opozhiciona poslanica rekla na početku sednice da su joj izbušili dve gume zbog toga što ona priča u skupštini. Naravno to nije bilo tačno.

Branabić je rekla da je ona apsolutno slagala i to je slagala u programu uživo kao predstvanica opoicije.

- Šta da očekujemo od takve poslanice kako ona može da bude kredibilna- rekla je Brnabić.

Vučićević je dodao da u svakoj demokratskoj zemlji na koje se oni pozivaju svako normalan koji je tako slagao bi podneo ostavku.

Brnabić je rekla da su oni u čitavom predlogu zakona opisivlai preradu i da ne postoji ništa što se tiče zakona.

Kako je rekla njih to ne zanima, ne zanima ih litijum njih zanima da svrgnu Aleksandra Vučića.

- Ljudu njega vole i oni ne mogu da pobede na izoborima i zato je onda sve zasnovano na lažima i panici i na dubokim emocijama ljudi straha i panike - rekla je Brnabić.

Vučićević je rekao ako pažljivo pogledmao šta je opozicija pričala na sednici o litijumu oni su najmanje pričali o litijumu već su napadali, vređali glumili fešn policiju.

Vasiljević je podsetila da je vlast rekla da se neće ništa desiti dok se ne dokaže da to neće biti opasno po životnu sredinu.

Branbić je rekla da ovo nije nešto sa čime se suočavamo prvi put.

-Od kada je Vučić postao predsednik Srbije mi smo imali jedan za drugiim razlog koji su oni smišljali i demonstrirali. Sad us ovi i z ne da mo Jadar koji su rekli i ako se ništa ne desi sa JAdrom mi ćemo opet da protestujemo- rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da se ne slaže sa Aleksandrom Vučićem i njegovim odnosom prema demosntracijama i opoziciji i smatra da je previše liberalan i da ih pušta da menostriraju.

On je izuzetno fleksibilan u nadi da nikada naša policija neće morati da primeni silu. Primenili su sliku kada je opozicij htela da upadne u skupštinu i samo kada su životi polcajaca bili ugroženi - dodala je Brnabić.

- Njemu su uvek na prvom mestu životi ljudi - rekla je Brnabić.

Vučićević je podsetio na istraživanje Demostata i da najviše poverenj kada je tema o litijumu imaju u predsednika Vučića.

Na izjavu Đilasa da kad dode na vlast da će da goni one koji su ukrali iznad 200 miliona vučićević je rekoao da on ne može da priča o poštenju jer je najveći lopov u Srbiji, a drži nam lekcije o poštenju.

Brnabić je rekla da opozicija nema više sa čime da lažu i varaju narod, to su ljudi koje nije sramota da zlopupotrebavaju majske tragedije i to što su neki monstrumi pobili mlade ljude.

- Oni su Građanski bunt koji je krenuo kao neka građanska tuga registrovli kao udruženje i to u nekoj kafani. Ovo im je ko zna koji put da na nekoj temi varaju građane. Zbog toga su Šolakovi meidji uključeni u to. Postoji određena piramida Dragan Šolak je vlasnik opozicije oni su tu da se bore kako im on kaže i cela ideja je da uz njegovu medijsku podršku svrgnu Aleksandra Vučića.

Vasiljević je navela primer borbe protiv svih kineskih projekata u Srbiji.

-Imali ste kampanju protiv Ling Long kompanije gde je pričano da ljudi rade u groznim uslovima. Kada smo otišli tamo videli smo predivan prostor i uslove za rad kao nigde u svetu - rekla je Vasiljević.

