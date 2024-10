Jasna poruka premijera Vučevića članovima svog kabineta: Ministri moraju da shvate da su službenici svoje države! Neophodna ocena svakog od njih

Premijer Miloš Vučević istakao je za Pink televiziju da je pitanje vremena rekonstrukcije Vlade Republike Srbije.

-Razgovaraću s predsednikom, moramo praviti prolazno vreme, presek stanja za ministre. Valjda je prirodno da se vrši neka ocena za rad. Da vidimo ko šta radi. A oni su svi sigurni da neće biti rekontrukcije, oni su sigurni da Vučić i ja to radimo da zapretimo i sigurni su da oni nisu među njima, jer su oni bitni, jer imaju dobre odnose sa predsednikom, sa mnom. Danas nema nekih među ministrima. Princip promenjivosti mora biti u politici. Neki su veoma savesni, a neki daju sebi za pravo da ne može doći do rekonstrukcije za njih. Biće rekonstrukcije kada za to dođe vreme. Pozivam sve ministre da budu ministri u Vladi Republike Srbije i službenici Republike Srbije. Svi moraju da shvate da su službenici ove države. Mi smo na srpskom putu, ne može se reći da moramo da se opredelimo. Mi smo se odavno opredelili da smo za srpsku stolicu i srpski put. Nećemo da budemo ničije pudlice. Mi možemo da se klanjamo Gospodu Bogu i svom narodu. Da mi budemo neka druga strana, a ne naša, nećemo da budemo. Dosta te glupe priče da Srbija sedi na više stolica. Itekako je održiva ova politika - rekao je Vučević.

Autor: Dalibor Stankov