VUČIĆ I PUTIN RAZGOVARALI TELEFONOM: Vrlo dobar razgovor sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovičem Putinom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

- Vrlo dobar razgovor sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovičem Putinom! - rekao je Vučić nakon razgovora na svom zvaničnom Instagram profilu.

- Upravo sam završio razgovor sa predsedniko Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Gotovo dve i po godine nismo razgovarali. Imali smo dobar, otvoren, dug i sadržajan razgovor - navodi Vučić u snimku.

- Razmenili smo mišljenje o svim važnim bilateralnim pitanjima, i onim ekonomskim, i posebno sam se zahvalio predsedniku Putinu na tome što je preko Aleksija Milera učinio to da Rusija i ove zime obezbedi dovoljne količine gasa za Republiku Srbiju, na nivou od 6 miliona kubnih metara, plus 2 miliona, plus 3 miliona... Ovo je šema koju ste zapamtili još iz prethodnih godina, koja je za nas od izuzetnog značaja, po vrlo povoljnim cenama.

- Zahvalio sam se, a razgovore i ono što je iz prošlosti zaostalo da se pregovara, i da se izpuni, obojica smo izrazili nadu da će kompromisnim rešenjima u narednom periodu biti rešeno. Takođe smo govorili i o drugim ekonomskim pitanjima, važnoj saradnji, a naravno i o svim važnim političkim pitanjima. Deo toga reći ću sutra u večernjem terminu na programu RTS-a, ali ono što mogu da kažem to je da sam izrazio nadu, baš kao i pre dve i po godine da Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji, kao što sam pokazao izuzetnu zahvalnost i za podršku našim naporima u Ujedinjenim nacijama po pitanjima različitih rezolucija, a posebno stalnu podršku teritorijalnom integritetu Republike Srbije. To je nešto što se neće menjati.

- Verujem da će ovo doprineti daljem razvoju srpsko-ruskih odnosa, i da ćemo moći ne samo da se pomažemo, već i da razvijamo poverenje između naših naroda i naših zemalja - naveo je Vučić.

Autor: Aleksandra Aras