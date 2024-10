Juče je obeleženo 80. godina od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Operacija oslobađanja Beograda počela je 12. i trajala do 20. oktobra 1944. godine, a prema podacima, u njoj je poginulo 2.944 pripadnika NOVJ i 961 borac Crvene armije. Tim povodom upriličen je niz aktivnosti, a jedna od njih je i otvaranje izložbe Vojna diplomatija na putu ka slobodi, kojoj prisustvuje i predsednk Srbije Aleksandar Vučić, kao i dron šou, ali i spektakularni vatromet na Savskoj promenadi.

Predsednik Vučić je juče razgovarao i sa telefonom sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, a razgovor je, kako kaže, bio dug i sadržajan.

Predrag Jeremić, urednik informative potrala Pink.rs, osvrnuo se upravo na razgovor dva predsednika, ali i na povod koji će taj razgovor dati opoziciji za nove napade na njega.

- Predsednik je rekao jednu veoma bitnu stvar u trenutku ovih sukoba, a to je da neće dozvoliti prekrajanje istorije. Ja vidima da je Rusima koji su učestvovali u oslobađanju Beograda ovde mesto i da je velika čast za Srbiju da dva predsednika razgovaraju na taj dan. Koliko god bio neko protiv Vladimira Putina i Ruske Federacije - rekao je Jeremić i dodao:

- Sigurno je da će opozicija iskoristiti to, kao da Aleksandar Vučić razgovara sa najvećim zlotvorom koji postoji. Realnost je potpuno drugačija. Verujem da će naša dva bratska naroda rešiti taj sukob bez mešanja. Beograd se upravo pominje kao jedna od mogućih destinacija kada se bude vodio razgovor o sklapanju mira između rusije i Ukrajine. Ovim razgovorom jejoš jednom jasno potvrđeno ono što je predsednik Vučić rekao, a to je da nećemo odustati od naše, slobodarske ideje i to je naš put - rekao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo i na pominjane moguće razmene teritorija između Srbije i tzv. KiM kao predlog za konačno rešenje za mir.

- Videćemo šta će biti po pitanju KiM, ali ne vidim nikakav razlog za nekakvu razmenu teritorija. Ako misle na tzv. Preševsku dolinu, mi je ne menjamo sa Albanijom, zašto bi je menjali sa nečim našim. Šta je tu poenta? Mi imamo Preševo gde je većinski albanski živalj, ali imamo Medveđu i Bujanovac gde su većinbski Srbi ili polovina Srba. Ja tu ne vidim nikakvu razmenu teritorija. Ako se nešto dogovaramo sa Albanijom za deo srpskog mora, možda treba i razgovarati na tu temu - rekao je Jeremić.

Jeremić je prokomentarisao i trenutno situaciju u SAD-u dok svi isčekuju rezultate predesdničkih izbora i da se bolje razgovaralo sa Trampovom administracijom.

- Mislim da bi se sa Trampom mogli bolje funkcionisati, a i sačekati koja će funkcija biti gospodina Grenela ukoliko pobedi Tramp. Mi u razgovoru sa tom američkom stranom nismo imali korektan odnos iako smo u prošlosti bili priajtelji. Negde bi ta nepravda morala da se ispravi i da oni konačno imaju neki pošten odnos prema nama i situacije na Balkanu gde su Srbi i Srbija optuživani za sve i svašta. Mi smo kroz istoriju stradalni narod, a ne genocidni. To je upravo ono što je Vučić govorio o prekrajanju istorije. Verujem da bi taj dogovor mogao da bude normalniji ukoliko bi pobedio Tramp - rekao je Jeremić.

Jeremić je dao svoj sud i o protestima protiv litijuma koje lažni ekolozi i članovi opozicije koriste kako bi nasilnim putem došli na vlast.

- Dao opozicije predvođen Ćutom i Milivojevićem nije nikakav vid političke borbe, oni sebe predstavljaju ekolozima i ljudima koji znaju sve o litijumu, a isključuju mogućnost bilo kakvog razgovora. Valjda je stručna javnost ona koja treba da da procenu. Za njih ne postoji napredak Srbije. Da li su instuisani po nalogu neke službe ja ne znam, ali žele da zaustave taj projekat, a nemaju pojma da li je dobar ili loš po Srbiju - rekao je Jeremić i dodao:

- Predsednik Srbije je sam rekao da ukoliko postoji bilo kakav loš ishod, neće biti kopanja. Ne znam u čemu je problem sačekati stručnu javnost da završi ta studiju o uticaju na životnu okolinu, pa da se razgovara o svemu. Ja sam iz Loznice i znam kako ljudi razmišljaju. Naravno da su zabrinuti, ali veruju svojoj državi koja ih nikada nije prevarila. Predsednik je dolazio i razgovarao sa njima i oni mu veruju. Zamislite da su čak pretili i odbornicima u Loznici da paze kako će glasati. Oni nemaju nikakvu ideologiju i nemaju program, nemaju za šta se zalažu, a sve ono što rade je jedno obično izazivanje nereda - rekao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo i na jednu lepu vest iz sveta sporta, a to je informacija da Svetislav Pešić nastavlja posao na mestu selektora košarkaške reprezentacije Srbije.

- Veoma važna vest je što je tu Svetislav Pešić, a očigledno je da mi sa njim na čelu očigledno ciljamu tu Olimpijadu 2028. godine. Nažalost, ovaj tim će do tada biti prepolovljen i do tada se mora izgraditi novi tima, ali i raditi na stručnom kadru, a verujem da Pešić može da iznedri i nove trenere i selektore - rekao je Jeremić.

Autor: Iva Besarabić