Vučić: U septembru i oktobru sam razgovarao već sa 71 državnikom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je u septembru i oktobru do sada već razgovarao sa 71 državnikom iz celog sveta i dodao da veruje da će taj broj u narednih mesec dana porasti do 90.

On je za Javni servis rekao da narednih dana Srbija treba da dočeka predsednika Poljske Donalda Tuska i premijera Grčke Kirijosa Micotakisa, kao i predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen.

Ocenio je da je jedan od retkih lidera u svetu koji, urpkos svemu, sme da razgovara sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom i napomenuo da ga je posle tog razgovora juče pozvao i predsednik Francuske Emanuel Makron.

"Razgovor koji smo imali sa Anđelinom Ajhorst i Džimom O'Brajenom, juče, trajao je pet i po sati. Od 18 sati do 23.30", rekao je Vučić i naveo da su ga pitali o razgovoru sa Putinom.

Vučić je podsetio da je ranije rekao da će u septembru i oktobru razgovarati sa preko 50 svetskih predsednika i premijera.

"Razgovarao sam, već do sada sa 71 predsednikom i premijerom iz celog sveta. Do kraja oktobra, negde do 23. novembra, moći ćete da vidite, taj broj će preći 90. I biće stalne posete lidera iz naše bratske Afrike i razgovaraćemo sa mnogim drugima na različitim forumima, upravo da bismo pozicionirali Srbiju i da bismo je pripremili za ono što nam predstoji", rekao je Vučić.

Ono što predstoji Srbiji, kako je dodao, je da se priprema za Ekspo izložbu, ocenjujući da će ta izložba da predstavlja "izgradnju" cele Srbije.

"To je dodatna promena lica Srbije. Kao što sam ponosan na to što je SNS uradio u prethodnih 16 godina, menjajući lice Srbije. U naredne dve i po godine, do decembra 2026. mi moramo to dodatno da uradimo i mnogo više nego što smo do sada uradili", rekao je Vučić.

Govoreći o organizaciji BRIKS i o njenoj percepciji u našoj zemlji, Vučić je naveo da bi ozbiljna rasprava o njoj mogla da se u Srbiji dogodi u roku od godinu i po ili dve, ako BRIKS bude uspeo da sadržajem popuni svoje mehanizme.

"Ukoliko i kroz kriptovalute budu uspeli da postignu određene uspehe u zajedničkom ili jedinstvenom sredstvu plaćanja, jer zajedničku valutu je nemoguće da postignu. Ali to će svakako biti niži nivo zajedništva od onoga koji postoji u EU", rekao je Vučić i dodao da Srbija mora da napreduje na svom evropskom putu.

Autor: Dalibor Stankov