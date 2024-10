VELIKI ŠAMAR PRIŠTINI: Slovačka zatvara svoju Kancelariju za vezu sa tzv. Kosovom

Slovačka je odlučila da zatvori svoju Kancelariju za vezu na Kosovu.

Slovačka, jedna od pet zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, odlučila je da zatvori svoju Kancelariju za vezu na Kosovu četvrt veka nakon njenog otvaranja. Priština za sada nije komentarisala tu odluku slovačke Vlade, prenosi Ekonomija onlajn.

"Odlukom Vlade Slovačke, Kancelarija za vezu Republike Slovačke u Prištini biće zatvorena do 31. decembra 2024. godine, zbog reorganizacije diplomatske mreže i smanjenja budžeta", navodi se u odgovoru Odeljenja za komunikacije slovačkog Ministarstva spoljnih poslova.

Odluka o zatvaranju Kancelarije u Prištini doneta je prošlog meseca nakon što je kabinet premijera Roberta Fica pokrenuo program koji preoblikuje slovačke institucije i spoljnu politiku.

Profesor na Odseku za studije mira i konflikta na Univerzitetu u Dablinu u Irskoj Gzim Visoka kaže da zatvaranje Kancelarije nije dobar znak za evroatlantske težnje tzv. Kosova.

"Zatvaranje slovačke Kancelarije u Prištini ne bi trebalo da bude uznemirujuća vest. Ali, zbog činjenica da Slovačka nije priznala Kosovo i ima spoljnu politiku blisku Srbiji o Kosovu, regionu i ratu u Ukrajini, zatvaranje Kancelarije nije dobar signal", rekao je Visoka.

Kako dodaje, zatvaranje Kancelarije u ovom trenutku može se videti i kao nespremnost da se prizna Kosovo.

U Beogradu je nedavno boravio i ministar spoljnih poslova Slovačke Juraj Blaner koji je tada istakao da se stav Slovačke po pitanju tzv. Kosova nije promenio, naglasivši da Srbija i Slovačka imaju zajedničke vrednosti, a to je poštovanje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta zemlje što i garantuje međunarodno pravo.

"To je nešto ključno i nepromenjivo i to je naša pozicija. To je kontinuirana pozicija prema svima onima koji krše međunarodno pravo. Čak i kad se radi o našim prijateljima iz Alijanse ili iz drugih zajednica, moramo uvek biti principijelni. Naša pozicija što se Kosova tiče je nepromenjena. To je kršnjenje teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Iz tog razloga Slovačka Republika, kao i mnoge druge zemlje, ne priznaju Kosovo, ali sa druge strane, slažemo se da podržavamo intenzivni dijalog između Beograda i Prištine, jer dajemo veliku podršku Srbiji što se tiče integracije zemalja Zapadnog Balkana. Mi smo članovi prijatelja Zapadnog Balkana, želimo da pomognemo da integracija zemalja Zapadnog Balkana, pogotovo Srbije, kao jako bitne države Zapadnog Balkana, napreduje puno brže nego što je trenutno slučaj", rekao je slovački ministar spoljnih poslova.

Podsećamo, predsednik Aleksandar Vučić se juče sastao u Komarnu sa premijerom te države, Robertom Ficom, kao i sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Autor: Aleksandra Aras