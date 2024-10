Bivši ministar spoljnih poslova Hrvatske i dugogodišnji predstavnik te zemlje u Evropskom parlamentu Tonino Picula, novi je izvestilac tog tela za Srbiju.

Picula, koji predstavlja Socijaldemokratsku partiju Hrvatske u EP još od 2013. godine, naslediće na toj poziciji Vladimira Bilčika, koji se nije kandidovao za drugi poslanički mandat.

Predsednik skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun istakao je za Novo jutro da je očito da će se u evropskim institucijama zaoštravati stavovi prema Srbiji.

- Tu će na važnim mestima biti ljudi sa negativnim stavovima, stereotipima i predrasudama prema Srbiji. Biće i drugih, poput Ursule Fon der Lajen koja shvata zbačaj Srbije, ali više je ovih... Imamo Piculu koji je ispred Evropskog parlamenta, a čije stavove znamo... To sve otežava... Očigledno da će on poziciju da koristi, ne da pomogne Srbiji na putu ka EU, već da ga maksimalno oteža... I Hrvatska će mudro da koristi njegov uticaj. Njihova politika nije dobrosusedska prema nama, to znamo već - rekao je Drecun.

Ovo što je aktuelno je vezano za proces otvaranja klastera, a on tu ima stavove bliski i iskordinirani sa nekim opozicionim strankama u Srbiji, dodao je Drecun.

- To je čovek koji nikako neće pomoći da Srbija postane članica EU. Vučić je rekao da će naši zvaničnici razgovarati sa njim, a ja mislim da sa njim treba samo u pisanoj formi da se komunicira... - rekao je potom Drecun.

Kada on govori o vladavini prava, političkim slobodama, ništa od toga nama nije potrebno zbog EU, već zbog nas samih, a ja se bojim da Picula nije nikako dobronameran, kaže Drecun:

- Teško da će on biti objektivan u ocenjivanju našeg napretka... To govori da oni koji stoje iza odluke da on bude izvestilac žele da se zaoštre odnosi prema Srbiji... Svi ti ciljevi koje oni imaju su protiv naših interesa - dodao je Drecun.

