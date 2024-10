Tusk: Pozdravljam ekonomski uspeh, veliki utisak ostavlja razvoj Srbije i Beograda

Predsednik Vlade Poljske Donald Tusk izjavio je danas da Poljska pozdravlja ekonomski uspeh Srbije i ocenio da je ekonomski jaka Srbija dobit za Evropsku uniju, kao i da je pod velikim utiskom zbog toga koliko se Srbija i Beograd brzo razvijaju.

Tusk je, u obraćanju medijima nakon sastanka sa predsednikom Aleksandrom Vučićem istakao da se u Beogradu vidi razvoj i napredak Srbije i čestitao Vučiću na uspesima koje je, kako je rekao, postigao u borbi da Srbiju učini boljom, modernijom, evropskom zemljom.

"Svaki put kad dolazim u Beograd, širim oči od oduševljenja koliko se Srbija i Beograd brzo razvijaju. I nema tih reči, nema tih članaka u novinama ni propagandnih slogana koji mogu da zamene ono što se vidi rođenim očima", rekao je Tusk.

On je naveo da svako ko dođe nakon nekog vremena u Beograd, ko se vrati u Beograd, zaista je pod velikim utiskom onoga što se ovde dešava.

"Od srca ti čestitam za sve što si postigao, koliko si srca i truda uložio u to da ovaj Beograd bude jedan modern, savremen grad. Govorim to kao čovek, kao neko ko se ponosi kad mu dolaze gosti iz celog sveta, dolaze u Gdanjsk i Varšavu i kažu kako se Poljska razvila, kako sve ovo lepo izgleda, kako je ovo neverovatno. A ja danas mogu to isto da kažem o Beogradu i o Srbiji. Zaista imate sve razloge da budete ponosni i da vas kao partnere tretiraju sve političke sile, čak i one najveće u svetu", istako je Tusk.

On je rekao i da srpski ponos nije samo istorijsko pitanje, nije samo pitanje emocija, već je zasnovan na činjenicama i delima.

"Nama nije bila potrebna nikakva prelomna tačka u našim odnosima, ali čini mi se da smo i sad napravili jedan ogroman korak napred u bliskoj prijateljskoj saradnji Poljske i Srbije, zarad dobra čitave Evrope, i sveta ali, pre svega, za dobrobit poljskog i srpskog naroda", istakao je Tusk.

On je dodao da je Vučić uvek rado viđen gost u Varšavi, i uputio mu poziv da poseti Poljsku.

Autor: Marija Radić