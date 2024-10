VUČIĆ MOĆNIM GOVOROM PRIPREMIO NACIJU NA PODVIGE I USPEHE KOJI PREDSTOJE! Obeleženo 16 godina postojanja Srpske napredne stranke u Vršcu! Predsednik poručio: Nije država igračka, čuvajmo je do konačne pobede! (FOTO)

Srpska napredna stranka danas je obeležila 16 godina postojanja, a veliki broj ljudi okupio se u Milenijum centru u Vršcu očekujući pre svega predsednika Republike Srbije i člana Stranke Aleksandra Vučića, sa transparentima i majicama sa natpisima podrške stranci i predsedniku.

Na rođendan SNS-a stigao predsednik Aleksandar Vučić, koji je dočekan gromoglasnim aplauzom.

OBRAĆANJE PREDSEDNIK SRBIJE ALEKSANDRA VUČIĆA

- Ispred hale je mnogo više ljudi nego u hali i hvala što su ostali da saslušaju. Pre 16 godina kada je predsednik Nikolić krenuo u osnivanje stranke, postojala je jedna velika nada. Postojala je želja naroda za promenama, jer oni koji su želeli da vode Srbiju uništili su je u nacionalnom i ekonomskom smislu. Ali Srbija je počela da se budi. Pojavila se stranka koja je trebalo da objedini ljude različitih uverenja sa nadom da mogu promeniti nešto - rekao je Vučić.

- Svakoga dana kao da je najveći problem mnogima hoće li Srbija da uvede sankcije Rusiji. Srbija poštuje međunarodno pravo, Srbija poštuje integritet Ukrajine, ali nećemo da rušimo sopstvenu poziciju. Pustili nas ne pustili da imamo svoju politiku, imaćemo je. Ako nemamo pravo na svoju politiku, ako nemamo pravo da donosimo sami odluke o sebi i svojoj budućnosti, šta će nam onda vlada? Uzmite slućbenike koji će da se bogate i samo prepisuju nečije odluke. Vi ste nam davali snagu da vodimo slobodarsku politiku, srpsku politiku, da brinemo o svim građanima. Poštujemo sve druge, ali brinemo o svojoj zemlji - kaže Vučić.

Kako je istakao, malim zemljama je zabranjeno da vode svoju politiku.

- Posle popisa vidimo da je u Crnoj Gori srpski jezik većinski... Tog sekunda izazivate nemire, nerede, haos, rušite ne znam šta. A šta je problem? Za Srbe ništa ne sme da bude dozvoljeno. Da žive normalno na Kosovu. Puna su im usta teritorijalnog integriteta... A kako vas to ne interesuje u Rezoluciji 1244? - pita se predsednik.

Ophrvan sam brigama, vidim oblake i oluju, ali kako bude bilo, pruhvatiću na sebe najveći teret odbraniću Srbiju i našu politiku, rekao je Vučić.

- Mnogo smo pruga, puteva i svega napravili, ali moja druga briga ste vi. Govorim o SNS. SNS će morati sebe da preispituje u narednih godinu ipo dana, da bi se pripremila za izbore. Moraćete da kažete hvala onima koji se samo lepo slikaju na televiziji... Moraćete lepo da se zahvalite onima koji nikada nemaju vremena za vas, koji se ne javljaju, koji ne mogu da sede sa vama, jer su zauzeti - rekao je potom Vučić.

Ako to ne promenite, nećemo imati šanse za uspeh, dodao je predsednik Srbije.

- Spasa vam neće biti ako ne upreuzmete mere u narednom roku. Ne mogu da podnesem one kojima je najvažnije šta kažu Rusi, šta Amerikanci... Nemojte da me lažete da je važno šta kažu jedni i drugi. Dotralo je cara do duvara, ne mgu da trpim! - dodao je Vučić.

- Ovde je ambasador kineski Li Ming, vreme je da krenemo da razgovaramo oo autoputu... Da to uradimo. Znam i za opštu bolnicu, ali ne mogu sve da obećam odjedamput. 26. godina za nas je prolazno vreme, decembar 2026. godine. Tada ćemo da polažemo račune narodu, kolike su plate, kolike penzije... Želim da ljudi vide da je sve moguće da se ne ugrozi finansijska stailnost. A onima koji hoće Srbiju da ucene, i da se odreknemo KiM, mi ćemo im reći da se nikada nećemo odreći obraza i Kosova i Metohije, ma koliko pputa oni to tražili. I još jedan detalj... Svi u Srbiji znaju da bi Srbija trebala da ostane na evropskom putu, da čuva odnose sa Kinom, Rusijom... To je jedina politika koja će da nas odbrani. Svi ti, koji su veliki junaci i vodili bi drugačiju politiku, sutra bi se pitali što im kasne penzije, plate - kaže Vučić.

- Ja neću moći da se kadidujem 2027. ali ću svim silama pomoći da ih pobedimo! Oni koji su hteli da je ruše, nikada se nećemo vratiti u davnu prošlosti! Hvala što vam nikada nije teško, promenićemo lice naše zemlje. Hvala vam žene za svu podršku, i hajde da ih pobeđujemo ubedljivije nego ikada. Srećan rođendan, živela Srbija, sve najbolje vam želim! Nije država igračka, čuvajmo je do konačne pobede!- dodao je predsednik za kraj.

Okupljenima se obratio i Miloš Vučević.

- Pre 16 godina otisnuli smo se u put neizvesnosti i napravili najbolju stranku u najmanju ruku u jugoistočnoj Evropi, ako ne u celoj Evropi. Ali najveći uspeh SNS je što je promenila Srbiju i vratila joj dostojanstvo. To je uspeh koji niko neće moći da nam uzme. Pred nama je najveća politička bitka, odneli smo mnoge pobede ali ključna bitka dolazi za dve godine. Tad ćemo sve što smo radili staviti na ispit.

Tomislav Nikolić: Nikada ne zaboravite amanet da je Kosovo Srbija

- Nikada niko nije vodio Srbiju tako dobro, nikada niko nije bio suočen sa ovakvim iskušenjima. U Srbiji gde sve zavisi od vas, građana, i nemoćne mržnjom opijene opozciije, postiže epohalne rezultate. Ne trebaju mi brojke koje i same govore ovašem radu, dovoljno mi je što ne moram da krijem pogled u susretu sa građanima, jer je Srbija zemlja koja se izgrađuje i ukojom su građani zadovoljniji iz dana u dan - rekao je Nikolić.

- Vučić će da rokrči put a vi budite dostojni da idete za njim. Ko ne može da izdrži, kome je ličn iinteres važniji od Srbije, treba da se skloni ili da bude sklonje. I nikada ne zaboravite amanet predaka, Kosovo je Srbija - zaključio je Nikolić.

Vijore se trobojke, atmosfera je vesela i svečana, a mnogo ljudi ostalo je i izvan dvorane zbog ograničenog kapaciteta u samom centru.

Proslava je organizovana Milenijum centru u Vršcu, a sva mesta su popunjena skoro dva sata pre početka. Vijore se srpske zastava, a i muzika se čuje.

Srpska napredna stranka (SNS) oblikovala je savremenu političku scenu Srbije, danas proslavlja svoj 16. rođendan. Od osnivanja 2008. godine, SNS je postala ključni politički akter koji kroz različite političke faze beleži uspehe, predano radeći na poboljšanju kvaliteta života građana i zaštiti nacionalnih interesa.

Stranku su pre šesnaest godina osnovali Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, a ubrzo nakon toga, 2012. godine, SNS preuzima vodeću ulogu u državi. Sa jasnom vizijom i demokratskim opredeljenjem, stranka je postavila cilj unapređenja srpske ekonomije, ljudskih prava i vođenja odgovorne državotvorne politike. Kroz godine vladavine, SNS se profilisala kao stub stabilnosti u turbulentnim političkim vremenima, često ističući svoje reformske ciljeve i razvojne strategije.

Jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih ciljeva SNS-a ostaje evropski put Srbije, ali je stranka paralelno posvećena i održavanju jakih odnosa sa globalnim silama poput Ruske Federacije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Japana, kao i sa zemljama u razvoju.

Ova godišnjica označava ne samo proslavu prošlih uspeha, već i priliku da se još jednom potvrde političke namere stranke – obezbeđivanje stabilnog, bezbednog i prosperitetnog života za sve građane Srbije.

