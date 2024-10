Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je domaćin predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, koja boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 25. i 26. oktobra.

Iz Brisela je ranije najavljeno da do posete Fon der Lajen Zapadnom Balkanu dolazi u važnom kontekstu proširenja kao i da će fokus biti na procesu proširenja i planovima rasta koji su od ključnog značaja za partnere sa Zapadnog Balkana.

15:25

Pitanja novinara o usaglašenosti spoljne politike Srbije i EU

- Moje prisustvo ovde danas je jasan znak da verujem da je Budućnost Srbije u EU. Predsednik Vučić je preduzeo brojne korake da bi se to realizovalo. Na narodu Srbije je da odluči o budućnosti, a mislim da na toj budućnosti radimo zajedno -rekla je fon der Lajen.

- Hoću da Ursula, vi znate, isti oni koji su zabrinuti za evropsku budućnost Srbije, ovde se postavlja pitanje kako treba da se napadne vlast u Srbiji. Izmislili su teskt u tajmsu, 43 posto za EU, 42 za Briks. Ja sam juče rekao da se Srbija nalazi na evropskom putu. A zašto? Ursula može da potvrdi koliko sam se borio trudeći se da objasnim našu poziciju, ali sam isto tako bio u stanju da kažem gde hoću i mislim gde je Srbiji mesto. Moja politika se neće voditi istraživanjima javnog mnjena -rekao je Vučić.

Ursula fon der Lajen je odgovorila na pitanje kada vidi Srbiju kao članicu EU.

- Proces pristupanja se zasniva na zaslugama, a na zemljama kandidatima je da izaberu brzinu tog puta. Svaki sektor mora da napreduje, a svi razgovori o vladavini prava je proces usklađivanja sa EU. Pratim Srbiju već 5 godina i mislim da će se taj napredak nastaviti -rekla je ona.

- Mislim da je ovo što smo uradili oko agendi i planu rasta donelo odlične rezultate koje svi vide. Ja mislim da će EU morati doneti i neke strateške odluke po pitanju zasluga o kojima priča i smatram da, koliko god je ulazak u EU dobar za nas, podjednako je dobar i za njih. Na žalost mnogij, ja ne mogu da ispunjavam želje koje su uzrok emocija već činim ono što je najbolje za sve građane Srbije -rekao je Vučić.

15:15

Obraćanje Ursule fon der Lajen

- Partnerstvo Srbije i EU jača, želim da vam čestitam što je Srbija dostigla investicioni rejting. Mi otvaramo vrata jedinstvenog tržišta EU za srpske kompanije, a zauzvrta je potrebno da se ostvare određene reforme. Želim da se zahvalim na sjajnom poslu kada je reč o reformskoj agendi. Na dobro ste putu da sledeće godine postanete deo jedinstvene zone za plaćanje u evrima -rekla je fon der Lajen.

Istakla je da će to doprineti lakšoj razmeni sredstava između Srbije i EU, i čestitala je Srbiji što postaje lider na polju zelene energije i električnim vozilima.

- Čak 20.000 radnih mesta i 6 milijardi evra će doneti vama, i ostaće u zemlji. Takođe, poštovaćemo i očuvaćemo vašu divnu prirodu, i to je standard koji koristimo u EU. A sa obzirom da ste budući član, to radimo i ovde. To je održiva budućnost za naredne generacije. Treća inicijativa je investicioni plan za Zapadni Balkan. Već je došlo pet milijardi investicija, i radimo na projektima koji se tiču čiste energije. Impresionirana sam danas rezultatima koje sam videla u kompaniji HTEC - kazala je ona i dodala:

- Sve ovo čini solidnu osnovu da Srbija postane članica EU. Srbija je već jedna od najnaprednijih zemalja u procesu pristupanja, posvetili ste se reformama posebno u pogledu prava. Želim da pohvalim vašu humanitarnu pomoć Ukrajini. Hvala vam što ste me ugostili dragi prijatelju Aleksandre -rekla je Ursula fon der Lajen.

Predsednik je potom rekao da je zamolio za podršku EU za obrazovanje u Srbiji.

- Moramo mnogo toga da promenimo, da dovedemo ljude koji mogu da nas obuče i nauče. Imamo mnogo dobrih profesora, ali se već vide neki nedostaci. Obrazovanje je temelj svega. To nije pitanje 20 ili 50 evra više plate, već je to mnogo komplikovanije pitanje. Zamolili smo za deo novca, deo koji je obavezan agendom rasta. Ursula je lično rekla da će da se angažuje na tom pitanju. To je jedna od ključnih tema - rekao je predsednik.

15:02

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je na početku obraćanja čestitao reizbor na funkciju predsednice Evropske komisije, i zahvalio se Ursuli fon der Lajen na podršci koju je pružala našoj zemlji.

- Jednu stvar ljudi u Srbiji svi poštuju. Kada dolaze gosti, skoro uvek dolaze u Beograd, a vi ste neko ko je na najvišoj funkciji u Evropi, a dva puta ste dolazili u našu zemlju daleko od urbanih sredina. Hvala vam na tome i podršci i pomoći. Imali smo dug i otvoren razgovor, i postoje stvari koje EU zamera Srbiji, ali je predsednica Fon der Lajen uvek bila spremna da nas sasluša - rekao je on.

Vučić ističe da je više puta rekao da je on predsednik republike sa najvišim legitimitetom, biran uvek u prvom izbornom krugu.

- Dok sam predsednik mi glavne ciljeve naše spoljne i unutrašnje politike nećemo menjati. To znači da je naš evropski put od ključnog značaja za naš napredak, da će Srbija posvećeno da radi na tom putu, i da se nadamo rezultatima - dodaje predsednik.

Ističe da su danas posetili kompaniju HTEC, i da na nju svi građani Srbije treba da budu ponosni.

- Oni su uvek imali podršku EU i EBRD-a, i to su stvari kojih ne smemo da se odričemo. Sa predsednicom Fon der Lajen sam pričao i o geopolitičkoj situaciji, i obavestio sam je kakva je politika Srbije. Od poštovanja Povelje UN, međunarodnog pravnog poretka, do toga da sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je Kijev dao agreman za otvaranje naše ambasade u Ukrajini - kazao je Vučić.

Vučić je istakao da su imali opširan razgovor na temu Kosova i Metohije gde je preneo stavove Srbije.

- Razgovarli smo o KiM, detaljno sam izneo poziciju Srbije. EU je naš najveći partner, u tim okvirima Nemačka je gotovo četvrtina, slede Italija, Mađarska... Ono što je veoma važno je da smo govorili o reformskoj agendi, znamo šta je naš posao. Za nas su od izuzetnog značaja infrastrukturni projekti koje radimo sa EU -rekao je Vučić i dodao.

- Upoznao sam Fon der Lajen sa našim naporima da za Ekspo učinimo sve što možemo. Borimo se, trudimo, pokušaćemo sve svoje obaveze da završimo na vreme. Veliko hvala za sve grantove, nadam se da ćemo da otvorimo Klaster 3 do kraja godine. Važno je da u međuvremenu čuvamo mir. Naravno da je Ursula tražila mnogo veću usaglašenost sa spoljnopolitičkim deklaracija EU. Mi jasno znamo šta su zahtevi, šta su očekivanja. Nismo razgovrali o litijumu, mineralima, ali nadam se da ćemo večeras imati vremena - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić se za kraj zahvalio Ursuli fon der Lajen na podršci i izrazio nadu da će ubrzo ponovo poestiti Srbiju.

- Uveren sam da ćemo u narednom periodu imati i dodatne rezultate kojima ćemo moći da se pohvalimo. Očekujemo da će Srbija privući 64 odsto investicija, u okviru Zapadnog Balkana. Naša stopa rasta je na nivou Evrope samo iza Malte, i naša stopa javnog duga je duplo niža od proseka EU, 46 odsto. Ali i u te reforme smo mogli da uđemo samo zahvaljujući pomoći EU - zaključio je predsednik.

13:32

Počeo doček ispred Palate Srbija

Svečani doček, uz počasni stroj garde, upriličen je ispred Palate Srbija za Ursulu fon der Lajen.

Nakon intoniranja himni, Ursula fon der Lajen i Vučić su se pozdravili sa članovima delegacija i ministrima.

Predsednik Srbije i predsednica Evropske komisije potom su se uputili u zdanje Palate Srbija, gde će imati tet-a-tet sastanak.

13:30

Poseta HTEC grupi i prezentacija projekata

Predsednik Vučić posetio je HTEC Grupu sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

- Sa uvaženom Ursulom fon der Lajen na mestu na kojem nastaje jedan sasvim novi svet. Zadivljen najnovijim tehnologijama na kojima sa mnogo strasti i entuzijazma rade mladi, obrazovani i talentovani ljudi HTEC grupe , koji će svojim inovativnim duhom, kreativnošću i ogromnom energijom i znanjem promeniti budućnost svih nas. Zahvalan sam EBRD-u na sredstvima koja su izdvojili čime su ubrazali rast HTEC od startapa koji je počeo u biznis inkubatoru u Beogradu, do globalne kompanije kakva su danas. Upravo ova sinergija na delu pokazuje da ne postoje granice uspeha u velikim snovima. Hvala i Vama, poštovana gospođo Fon der Lajen što verujete u viziju uspešne Srbije - istakao je predsednik.

12:32

Vučić dočekao Ursulu fon der Lajen na aerodromu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ranije je dočekao predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu.

- Dobro nam došli u Srbiju, poštovana Ursula fon der Lajen. Velika mi je čast što ponovo možemo da vas ugostimo u našoj zemlji i još veće zadovoljstvo što možemo da Vam pokažemo napredak koji je Srbija ostvarila od Vaše prethodne posete.

- Pred nama su važni razgovori o odnosima Srbije i EU, napretku na našem evropskom putu i mogućnostima koje naša zemlja želi da iskoristi kada je reč o novom momentumu u procesu proširenja.

- Hvala Vam na dosadašnjem ličnom angažmanu i podršci Srbiji. Osećajte se ovde kao kod svoje kuće!

Program posete:

Petak, 25. oktobar 2024.

- 13.00 Poseta HTEC grupi i prezentacija projekata finasiranih kroz IPA projekte i EBRD

- 13.35 Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija

- Tet-a-tet razgovor predsednika Vučića i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen

- Plenarni razgovori delegacija Republike Srbije i Evropske unije predvođeni predsednikom Republike Srbije Aleksandrom

- Vučićem i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen

Nakon sastanaka slede izjave za medije

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević sastaće se, takođe, sa Fon der Lajen u u Palati Srbija.

Uoči dolaska predsednice EK Vučić je rekao da Fon der Lajen dolazi sa novim paketom, sa novim idejama i sa novim stvarima i da joj je zahvalan zbog toga što je kad god je boravio u Srbiji išla i po unutrašnjosti pokazala da je to značajno.

