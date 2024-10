Moramo da vodimo svoju politiku! Vučić o podelama u društvu: Samo se pitam, ko će tu stvarno ostati za Srbiju

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da nijedan sastanak prethodne nedelje nije bio lak.

- Ako mogu da kažem nešto lakše mi je bilo sa Ficom i Orbanom, a svi su bili važni sastanci za zemlju. Što su pametni evropski mediji, kažu za nas trojicu da smo složna trojka - rekao je predsednik za Prvu.

O pitanju BRIKS ili EU, Vučić kaže da su prethodnih dana puštana lažna istraživanja nepostojećih analitičara.

- U tih 42 za BRIKS je 55 odsto koji su za stranku čiji sam član. SNS je uvek predstavljao Srbiju i sve različitosti u njoj. Moje direktno izjašnjavanje o bilo kojoj strani donosi jasnu prednost. Morao sam da kažem istinu o tom pitanju. Naša zemlja je postala poprište hibridnog rata svih spoljnih službi koje učestvuju u sukobu u Ukrajini, neki i na Bliskom istoku. Neki i na Pacifiku, i svi oni žele da imaju svaku teritoriju pod svojom kontrolom - kazao je on.

Predsednik ističe da stalno slušamo međusobne optužbe dve strane koje su iste, i služe se istim metodama.

- I jednima i drugima su puna usta slobode i zaštite interesa Srbije, a ustvari i jedni i drugi rade za treću stranu. Ja to sve teže tolerišem i trpim. Najduže sam na vlasti, politički sam veteran, i u najtežim vremenima sam upravljao. Vi imate oštru podelu u Srbiji protiv koje sam ja, i izričito ću joj se protiviti. Sa jedne strane volimo Rusiju i mrzimo Zapad. Jeziva je bila kampanja protiv Nemačke, Ursule fon der Lajen, Analene Berbok. O Ursuli mislim sve najbolje, o Analeni baš i ne. Ali ne smete to da radite - naglasio je Vučić.

Kaže da je njegov svaki dan radni, i zamolio je za malo pažnje, zbog razgovora i buke u studiju.

- Dakle, ne možete da vodite kampanju protiv Ursule fon der Lajen i Analene Berbok, i da pričate ko je pradeda itd. Ti ljudi zapošljavaju 83.000 ljudi u našoj zemlji, od toga živi 300.000 ljudi. Vi, ja, vlasnik vaše televizije živi od toga. Mi to ne bismo imali da nema tih fabrika. Samo neko mora da ima malo mozga da razume. Kod nas svi misle da je to Bogom dano. Nije, zaslužili smo sve to teškim radom - rekao je predsednik.

Danas iz SMATS-e najavljuju štrajk, a imaju plate 750.000 dinara, kazao je Vučić.

- Ima i ovih što imaju "male" plate, od 250.000 dinara. I jedni i drugi se bune. I kažu traže veće poštovanje. Ko god kaže to, računa koliko je para potrebno. A ja mislim da je potrebno dati veće poštovanje. Da se vratim ja na ovo što je važno. Mi moramo da vodimo računa svakog gosta da dočekamo, mala smo zemlja, a neretko se ponašamo kao da smo Indija i Kina. Nismo, a nećemo ni biti to. 2050. ćemo imati 5.2 miliona stanovnika, ukoliko se nešto epohalno ne desi - kazao je on.

Predsednik je zamolio svima koji ga hvale da mu ne "pomažu" više, i da odlično zna šta radi.

- Da sam najgluplji naučio bih sve, toliko sam dugo u politici. A ne mislim da sam najgluplji. Gledam da se sakrijemo kada su u pitanju sukobi, i da se otvorimo što je moguće više kada treba pokazati EXPO, kada je u pitanju ekonomija i životni standard. Samo hoću da vam kažem, da mi moramo da vodimo svoju politiku, i to će se širiti i dalje. Biće sve snažiniji mediji koji će biti protiv Rusa, i ovi koji su protiv druge strane. Samo se pitam, ko će tu stvarno ostati za Srbiju - pitao je Vučić.

- Juče ste videli, niko ne razume kako je teško razgovarati sa Rusima i Evropljanima. To mogu ja da uradim. Što se tiče Vučevića, nije to pitanje do njega, ništa on loše nije uradio. Suština je u tome da ne može Ursula da podnese da joj okače na društvenim mrežama da se Vučević sastao sa ruskim ministrom, pa onda sa njom. Za njih je to nemoguće, za nas je to potpuno normalno. Vi ljudi ne razumete kakva je atmosfera - kazao je predsednik.

On dodaje da u Evropi misle da je mnogo težak čovek, ali da znaju da uvek drži reč i da ne govori neistine.

- Pred 25 ili 26 predsednika i premijera su tražili da im objasnim kako mi ne uvodimo sankcije Rusiji. Ja sam bio sam, oni me svi gledaju, i ja onda počnem da se borim. Da se "bijem", uzvraćam udarce. Da li je to lako? Ne, mnogo je teško. Da li mi je bilo lako da Putinu kažem da neću doći u Kazanj. A znate li kakve bi posledice bile da sam otišao i otkazao druge sastanke. Znate li kakve bi posledice bile u naredne tri i po godine. A ja sam sačuvao poštovanje i jedne i druge strane. Politika Srbije se ne menja u kafani preko noći - naglasio je predsednik.

Vučić ističe da kada bi sutra rekao da Srbija ide u BRIKS, bila bi ubedljiva pobeda tog puta.

- Postoje racionalni ljudi koji znaju da se borim za interese Srbije, i znali bi da je to dobro. Meni niko ne šalje nervozne poruke iz inostranstva, niti mi iko menja govore pred obraćanje u UN. Ja to ne slušam! Ja slušam Srbiju, ne samo onoga što ljudi žele da čuju. Već u smislu potreba Srbije - naglasio je on.

Istakao je da ne bi bilo plata da nam 83.000 ljudi nije zaposleno u fabrikama, i naglašava da država hrani sve televizije.

- Nijedna nije na tržištu sama, već se snabdeva iz državnog ćupa. Neću nikome da rušim snove. Hoćete da vam kažem koliko para dobijate od države? Da završim, Srbija se nalazi na evropskom putu, i uspešno, u gotovo nemogućim uslovima, čuva svoje prijateljstvo i sa Rusijom i sa Kinom. Kina je fantastično važan partner naše zemlje - rekao je predsednik.

Naglašava da nas niko nije kažnjavao zbog naše politike, i kaže da ga ne interesuje kome je simpatičan, a kome nije.

- Radim stvari koje nisu popularne. Govorili su da je samoubilački potez fiskalna konsolidacija, a sada smo prvi u regionu. Prosečna stopa rasta u EU biće 0,8. U Srbiji će stopa rasta biti 3,9 ili 4. Bila bi i veća da nismo imali sušu. Mi rastemo petostruko većom brzinom nego zemlje EU. Mnogo zaostajemo, ali mnogo brže napredujemo - kazao je Vučić.

On ističe da je iznenađen žilavošću ruske ekonomije, ali da je to ratna ekonomija.

- Podigli su interesne stope, i to znači da su kod njih kamate za kredite 30 odsto. Kod njih je inflacija duplo veća nego kod nas. Ljudi to moraju da imaju u vidu. Nabiulina je genije, i ja sam iznenađen kako se drže. Ali ta ekonomija sporije napreduje nego naša, i proporcionalno broju stanovnika je slabija nego naša. Naoružavamo se brže nego svi drugi, gradimo puteve više nego svi drugi u Evropi. Pojedoh se živ razmišljajući kako da u svakoj sferi budemo uspešni - dodaje predsednik.

Vučić kaže da kada jednom nekome ne učinite, odmah ste krivi.

- Jedan umetnik dobio je milione evra od države, a čim jednom nije dobio, odmah kaže da mu oduzimamo pravo na rad! Ne mogu da prihvatim taj argument, iako ćemo se truditi da pomognemo - rekao je on.

Predsednik je pričao o istraživanjima, i rekao da nema nikakav razlog za brigu, pošto je na ubedljivo prvom mestu po poverenju građana.

- Dobili smo investicioni rejting, Mudis će nam dogodine za dva stepenika dići rejting. Nemamo nikakvih problema. Ljudi iz MMF-a su rekli da je impresivan naš napredak. I to niko nije objavio, ni RTS. Za njih je bitnije kada se njih 150 skupi da blokira put. Nisu mi razlozi za brigu ekonomija ili rejting, već sudbina Srbije. Ludilo se proširilo - kazao je on govoreći o sukobima u svetu.

Predsednik je rekao da će na sastanku Evropske političke zajednice govoriti, na istom skupu gde će pričati i Zelenski i Erdogan.

- Kako da se nekome dopadnem ako kažem istinu. A istina je zaustavljajte rat, ako Boga znate! Neće niko imati struju, ljudi. Šta da radimo svuda u Evropi, za tri godine neće biti struje. Neće ljudi da kopaju ugalj, svi hoće u menadžere. Mi u EPS imamo isti broj zaposlenih, samo se povećao broj ljudi u kancelarijama. Živi se bolje, neće ljudi to da rade - istakao je Vučić.

