Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević gostujući u emisiji “Novo jutro” na TV Pink govorio je o aktuelim društvenim, političkim i ekonomskim temama.

Vučević je naglasio da je njegov posao kao predsednika Vlade, kao i predsednika države, da je država na prvom mestu.

-Mislim da smo dobar posao obavili, pre svega predsednik Republike, da se Srbija čuje i njeni argumenti. Uvek ti sastanci budu korisni i važni bez obzira sa koje strane sveta su gosti i sve to pokazuje da je Srbija geopolitički interesantna tačka, jer dolaze lideri sa svih strana sveta, ali te pozive dobijamo i mi. To je na ponos Srbije i Srbija je bitna u međunarodnim okolnostima i da se glas predsednika Republike posebno uvažava- rekao je Vučević, odgovarajući na pitanje koliko je teško pozicioniranje Srbije u trenutnim okolnostima.

Video sam koliko cene predsednika u svetu

- Bio sam na inauguraciji predsednika Indonezije kao izaslanik predsednika Republike i video koliko ga u tom delu sveta cene. Video sam jedan novi svet koji mi malo potcenjujemo. On je imao važne sastanke sa Orbanom i Ficom i drugim prijateljima, saradnicima.

Premijer je govorio i o putu Srbije ka Evropskoj uniji.

- Ljudi se najčešće nose emocijama na prvu. Kada bi tu postavili i neke ekonomske okvire i parametre, videli biste da EU je izbor građana. Ono što kod dela javnosti stvara odijum jeste taj pritisak oko Kosova. Kada imate taj glasan narativ oko teritorijalnog integriteta Ukrajine, a istovremeno se to osporava Srbiji, i to stvara utisak nezadovoljstva u nepravde kod građana. Pre neki dan je predsednik Republike govorio da SNS koja je bila najbolji lakmus raspoloženja u Srbiji kao velika stranka, vidi se da su i naši članovi podeljeni - pola je za EU, pola za BRIKS.

Moramo da radimo na poboljšanju odnosa sa SAD

Postigli smo istorijski uspeh sa pomirenjem sa mađarskim narodom i mi vekovima sa Mađarima nismo imali takve odnose, nastavio je dalje premijer.

-Kako da ne budete ponosni na svoju državu, a to do pre deset godina nije bilo tako. Dolazim iz Vojvodine znam koliko je to bilo tenzično i nažalost bilo je i međuetničkih sukoba, ali sada je taj narativ promenjen. Srbija ostaje na evropskom putu i nas strateški cilj je da budemo deo nje. Moramo da radimo na poboljšanju odnosa sa SAD, jer je to broj jedan svetska sila, priznavali to neki ili ne. Čekaćemo novu administraciju i gledati da poboljšamo odnose, jer je to nas nacionalni interes, to nije pitanje da li nekog volite ili ne. Ne vredi nam da se uvredimo i ljutimo i time i stvaramo prazan prostor albanskim lobistima koji pričaju sve najgore u Srbiji. Uvek je bolje da smo ni za stolom kada se priča o nama, a ne da smo odsutni. Ako Albance ne mrzi da obijaju pragove, moramo i mi da pričamo jer je istina na našoj strani. Naš je interes da budemo u dobrim odnosima sa SAD bez zablude da će oni preko noći promeniti svoj stav.

Srbija ima prednost sa svojom otvorenošću

Vučević je spomenuo i da se često na Srbiju gleda kao na "male Ruse", kao i da se zamera da je Kina previše prisutna.

-Mi ćemo da vodimo našu politiku, za koju smo birani. Srbija ima prednost sa svojom otvorenošću i da je to nešto što je dobra strana. Ostajemo na evropskom putu. Imamo dovoljno vremena da se sinhronizujemo sa evropskim partnerima. Što se tiče novih predstavnika, Tonino Picula je izvestilac, on je predstavnik Evropskog parlamenta, mi smo dobili ovog „susjeda“. Ne očekujem ništa lepo, ali tu smo da razgovaramo.

Autor: Marija Radić