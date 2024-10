Vučić poručio iz Žablja: Danas u Evropi nemamo bližeg saveznika od Mađarske

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Mađarske Tamaša Šujoka, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 27. i 28. oktobra 2024. godine.

Posle niza sastanaka, usledile su posete Čurugu i Žablju.

Vučić i Šujok danas su u Čurugu položili vence na Spomenik pomirenja, kao i u Muzeju žrtava racije "Topalov magacin".

Predsednik Srbije i predsednik Mađarske obišli su obnovljeni katolički hram u Žablju.

Predsednik Vučić obratio se prisutnima na ovoj svečanosti nakon mađarskog predsednika.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je na početku svog obraćanja da su pomirenju dva naroda najviše doprineli Ištvan Pastor i Viktor Orban.

-Najviše su doprineli Viktor Orban i Ištvan Pastor. Još 2009. godine smo postigli dogovor da kada dođe do promene u Srbiji uspostavimo iskreno i dubinsko prijateljstvo između Srbije i Mađarske. Nije bilo lako, nije čak ni danas lako. I posle vekova i decenija neslaganja, ponekad i mržnje, nije lako doći do toga ne samo da se poštujemo, već i međusobno podržavamo i osećamo naklonost i ljubav - rekao je on.

- Mnogo truda, mnogo energije, mnogo dobre volje je za to potrebno. Neodgovornim potezima se sve to sruši - rekao je Vučić.

Vučić ističe da se Mađari uvek moraju pitati u Srbiji, posebno na lokalnom nivou.

- Kada neko zaboravi natpise na mađarskom, mi Srbi moramo da podsetimo i da ispravimo to. Mir, dobre komšije i prijatelji, to je naš cilj. Mi Srbi ne smemo zaboraviti da danas u Evropi nemamo bližeg i većeg prijatelja od Mađarske. U svakom trenutku - istakao je Vučić.

Predsednik Mađarske: Ovaj hram je simbol mađarskog i srpskog prijateljstva

Mađarski predsednik Tamaš Šujok rekao je da obnova ovog hrama može da utiče na naše narode.

- Jača našu veru u ljudskost i našu zajedničku evropsku sudbinu - dodao je Šujok.

On je rekao da je opaj hram dom za ljude koji seokreću bogu,i ovo će postati od danas simbol Mađarsko- srpsklog prijateljstva.

- I pokrajni vojvodini se poštuju svi narodi koji ovde žive. Hramovi ljudi koji imaju različite verosipovesti i govore različite jezike a žive zajedno MAđari i Srbi imaju svopju zajedničku budućnost koju mogu da ostvare ako su istrajni. Vernici u Žablju nisu se odrekli svog hrama, nego su radili na tome da ga obnove. Ovo je svečanoi trenutak koji pokazuju jačinu i snagu hrišćanske Evrope i to je ujedno i lek za sve tegobe koji nam je učinio 20. vek. - rekao je Šujok.

Autor: Dalibor Stankov