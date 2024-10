Vučić o napadu na analitičara Jovanovića: Bio sam veoma potresen kad sam video lice mladog Veljka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je napad na političkog analitičara Veljka Jovanovića koji se dogodio juče. Kako je rekao, čim je čuo za napad, razgovarao je sa Jovanovićem.

- Ja sam saznao za tu vest i razgovarao sa tim mladim čovekom. Uznemirujuće je kad se to dogodi bilo kom čoveku, a posebno kad čujete da to ima političku pozadinu. Pozvao bih sve građane i sve političke aktere da se suzdrže od najtežih mogućih reči, pretnji, priča o ulicama, plivanju, batinanju, jer se to ovako završi - rekao je Vučić sinoć za Informer TV.

Jovanović je, prema pisanju medija, napadnut je juče oko 17.30 časova na parkingu u Ulici Zorana Đinđića broj 201 u Beogradu. Ispričao je da su ga, dok je ulazio u kola, sa leđa pesnicama udarila dvojica napadača dok je u rukama nosio fasciklu, indeks i doktorski rad i da su vikali "Gde ti je sada tvoj šef i predsednik Vučić, gde ti je sada država... Sad ćemo da te ubijemo od batina pred tvojom kućom".

Vučić je rekao da je to što se dogodilo užasno.

- Bio sam veoma potresen videvši lice mladog Veljka. Verujem da će on to prevazići u danima pred nama, ali nije to jednostavno ni njegovoj porodici - kazao je Vučić za TV "Informer".

Poručio je da "moramo da nastavimo da se borimo za pristojniju Srbiju".

Autor: Dalibor Stankov