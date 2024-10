ANA BRNABIĆ SASTALA SE SA EMANUELOM ŽIOFREOM: Predsednici Skupštine uručen godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2024. godinu

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se sa šefom delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Emanuelom Žiofreom. Tom prilikom, ambasador Žiofre uručio je predsednici Skupštine godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2024. godinu.

Brnabić se zahvalila Žiofreu na izveštaju i istakla da je on izuzetno koristan za sve institucije u zemlji, kako bismo imali bolji uvid u to u kojim oblastima je potrebno uložiti dodatan napor u budućnosti. Ona je istakla da će ga pažljivo analizirati kako bi uvidela šta Narodna skupština konkretno može da uradi kako bi naša zemlja bila što bliža svom glavnom strateškom spoljnopolitičkom cilju, a to je članstvo Srbije u Evropskoj uniji.

Ambasador Žiofre je predstavio glavne nalaze izveštaja, pozvao Srbiju da ubrza reforme u vezi sa pristupanjem EU i iskoristi novi zamah proširenja. On je podsetio da je krajnji datum za uzimanje u obzir 1. septembar, zbog čega neki najnoviji pozitivni događaji nisu uključeni u izveštaj. Žiofre je pozdravio dijalog sa opozicijom, koji je inicirala predsednica Brnabić, formiranje radnih grupa u kojima aktivno učestvuju predstavnici opozicionih partija i civilnog društva, smanjenje broja zakona donetih po hitnom postupku i rekao da očekuje usvajanje plana rada.

Predsednica parlamenta ponovila je da sve reforme koje Srbija sprovodi nisu same sebi cilj niti služe pukom ispunjavanju normi, već će one doprineti boljem životnom standardu svih građana Srbije. Stim u vezi, Brnabić je podvukla značaj preporuke za otvaranje novih pregovaračkih poglavlja sa Srbijom u okviru klastera tri u godišnjem izveštaju i izrazila snažnu nadu da će ta poglavlja zaista biti i otvorena.

Sastanku je prisustvovala i potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije i predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač.

Autor: Dubravka Bošković