Izbori u Americi mogu da donesu mir, a i produžetak rata! Vučić: Tramp je imao izuzetno uspešnu kampanju, ali...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras i o predstojećim predsedničkim izborima u Americi.

- Ne znam ko će da pobedi, mala je margina. Tramp je imao izuzetno uspešnu kampanju, bolju nego Kamala Haris, poslednja tri dana ne mislim da je najbolji posao obavio. Da li je imao dovoljnu prednost, ja i dalje mislim da je imao malo bližu prednost pobedi. Uveren sam da će Kamala da ima veći broj glasova, i Klinton je imala značajno veći broj glasova - naveo je Vučić za Hepi televiziju.

Predsednik Vučić je potom rekao da ovi izbori mogu da donesu mir ili produžetak rata.

- Može da se dogodi da ovi izbori donesu mir ili produžetak rata koji bi nas odveo u 3. svetski rat - rekao je Vučić, govoreći o izborima u Americi.

"Ako pobedi Kamala, a ako pobedi Tramp..."

- Izrael ima svoje, plus američka podrška. Ne zaboravite da Izrael ima 6 bombardera. Ukoliko Iran uzvrati Izraelu, a najavljuje to, moja pretpostavka je da je moguće da ukoliko pobedi Kamala, da bi Džo Bajden kao ubeđeni cionista, želeo da ostane upamćen da je on uništio Iran, ukoliko bi pobedio Tramp, pitanje je zašto Trampu ne bi odgovarali da to Bajden uradi, inače Tramp je izuzetno anti-ratno orijentisan bio. Amerika ima oko 48 odsto vojnih efektiva sveta, Rusija ima neuporedivo snažniju armiju, nego što je njena ekonomska, populaciona i politička snaga i moć. Nije mala, ali vojna moć je značajno veća, i Rusija je tu uvek u dve ili tri svetske sile neprikosnovena. Amerika, Rusija i Kina. Neće Tramp moći da zaustavi to. Ja mogu već da pretpostavim šta je Trampova ideja. Pametna je ideja strateški, ali teška, da razdvoji Rusiju i Kinu. Taktički mislim da će ideja da bude nešto drugačija. Da će da ako pobedi, što je pod velikim znakom pitanja, da pokuša da posvađa Rusiju i Kinu, jer zna da mu je Kina glavna prepreka, i pokušaće Ruse polako da privlači kroz mir, kroz druge odnose - izjavio je predsednik.

Vučić je takođe istakao da se pitaju i Rusi, ali i Kinezi.

- Ukrajinci ne mogu bez Amerike, ono što Amerikanci kažu, kako god, uz svo poštovanje prema narodu Ukrajine, ne mogu to da izguraju bez Amerike. To će da budu sledeće stvari koje će da se odigravaju na svedskoj sceni.

Autor: Snežana Milovanov