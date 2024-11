DODIK ČESTITAO POBEDU DONALDU TRAMPU: Najvažnija izborna pobeda u SAD (FOTO)

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je Donaldu Trampu na pobedi na predsedničkim izborima u Sjedinjenim Državama.

- Jedna od najvažnijih izbornih pobeda u novijoj istoriji SAD ali i sveta! Čestitam Trampu, 47. predsedniku Sjedinjenih Američkih Država - napisao je Dodik na platformi Iks. 

Tramp je proglasio pobedu na predsedničkim izborima i ući će u Belu kuću kao 47. američki predsednik. On je na juče održanim izborima, prema još nezvaničnim izbornim rezultatima, pobedio demokratskog kandidata Kamalu Haris, potpredsednicu SAD u odlazećoj administraciji američkog predsednika Džozefa Bajdena.

One of most important electoral wins in recent history of the USA but the World as well!

Congratulation, @realDonaldTrump , 47th President of the United States of America!