'ĐILAS SKROMAN I POŠTEN - KRAJ VICA' Jovanov: Deo slaže, deo izmisli, deo prećuti

Član Predsedništva SNS-a i narodni poslanik Milenko Jovanov odgovorio je lideru SSP-a Draganu Đilasu, koji je rekao da su Most na Adi otvorili građani, bez govora političara.

- I šta kaže Đilas, nisu držali govore i hteli da se promovišu, nego su došli da gledaju vatromet, je l'? A onda ih novinari čudom prepoznali u tolikoj masi! Skromni ljudi... I sve to par meseci pred izbore. Jer, potrefilo se. Nisu oni to tako hteli. I to je njegov odgovor. Deo slaže, deo izmisli, deo prećuti i na kraju održi predavanje o korupciji. On. Đilas. Skroman i pošten. Kraj vica - objavio je Jovanov na mreži H.

Autor: Dalibor Stankov