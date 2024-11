Aleksandar Mirković u ime Gradskog odbora SNS Beograd saopštio je da je najgori gradonačelnik u istoriji ne samo Beograda, već cele Srbije, Dragan Đilas još jednom pokazao da sem gole mržnje, laži i primitivizma nema ništa drugo da ponudi građanima.

- Skandalozno je što ova individua, više od 2 miliona ljudi koji su glasali za predsednika Aleksandra Vučića naziva sektom, vređajući ih na najodvratniji način. Šta i očekivati od čoveka koji jedino veruje u novac i njegovu moć - navode on.

Kako je rekao, laž je da Most na Adi nije otvorio niko od političara, jer je upravo on u novogodišnjoj večeri sa svojom svitom prešao taj most i tako ga zvanično otvorio.

- Istina je da je bio vatromet, ali samo nam nije rekao da je građane Beograda to koštalo 50.000 evra, a da je samo otvaranje mosta kroz premije, koštalo čak dodatnih 9 miliona, da bi Dragan Đilas to iskoristio za početak svoje lične kampanje za izbore 2012 godine - istakao je Mirković i dodao:

- Nije se pohvalio i da su navodne izmene projekta koštale 39 miliona evra građane Srbije, da je dao više od 8 miliona evra za razne konsultantske usluge firmama ljudi bliskih njemu i njegovoj stranci, kao i da je 2 miliona evra dobila bliska firma, koja je registrovana samo za prodaju i održavanje čamaca i brodova.

Mirković ističe da će Most na Adi ostati upamćen kao najveća pljačka građana, jer ni dan danas niko ne zna koliko je koštao, a svoje sumnje su izneli i ljudi iz EBRD.

- Kad već pominje vrtiće, zašto ne kaže da su svaki vrtić i škola zahtevali rekonstrukciju, dodatne radove, a da je vrtić Oblačak na Zvezdari u koji ide više od 300 dece otvorio, iako nije bio priključen ni na vodovodnu ni na kanalizacionu mrežu.

- Bedno je i licemerno što o deci priča Đilas, koji je duplo naplaćivao vrtiće roditeljima i na taj način oštetio 15.000 porodica, a za odluku ove vlasti da vrtići budu besplatni, njegovi odbornici nisu glasali - rekao je Mirković.

- Ako je toliko radio i gradio, zašto je tada išlo u vrtiće samo 40.000 dece, dok je danas broj dece u vrtićima preko 80.000.

Mi ga nikada nećemo vređati, jer njegovo delovanje za vreme vlasti je sasvim dovoljno, kao i to što, dok je on postajao najbogatiji čovek u zemlji pa i šire, Beograd i Srbija su gladovali, a to pamćenje je jače i bolnije od svake uvrede. Ostaje mu samo da mrzi, laže i bedno koristi tragedije, ali Aleksandra Vučića kome nije ni do kolena i njegove rezultate, nikada neće pobediti - poručio je Mirković u ime Gradskog odbora SNS Beograd.