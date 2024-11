Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je na sednici predsedništva stranke da je odgovornost SNS da ne dozvoli da se država uništi i sruši, a da nadležnima omogući da nesmetano utvrde činjenice o nesreći u Novom Sadu u kojoj je živote izgubilo 14 ljudi.

-Jedinstvo i solidarnost ne znači amnestiju bilo koga, ne znači bekstvo od istine, prikrivanje tragova ili prećutkivanje onoga što treba da bude rečeno, već znači odgovoran i objektivan pristup kakav svaka država, narod i zajednica mora da radi. Očekujem od vas kao članova Glavnog odbora da ne ćutite, već da se politički borite, poštujući iznad svega bol porodice koji su izgunili porodice, da se borite da se čuje politička istina. Na nama kao političkoj stranci je da pravimo ambijent da svi koji treba da utvrde činjenice urade to bez pritisaka i opozicije i opozicije. Naša je obaveza da ne dozvolimo da atmosfera anarhije s društvenih mreža pređe na ulice, da neko spali ili sruši našu državu zato što je besan ili ljudi. Mnogi građani su tužni, uplašeni, neki ljuti, ali to ne znači da treba da srušimo državu. Tim pre je odgovornost SNS još veća. Vaša, naša odgovornost je da hladne glave, poštujući sve ljude, razumevajući različite principe i emocije, da čuvamo Srbiju ne bežeći od političke odgovornosti i spremnosti da se ona proveri, da svi koji treba da utvrde relevantne činjenice mogu to da urade nesmetano, bez pritisaka sa bilo koje strane, i pozicije, ali i opozicije.

Autor: Aleksandra Aras